Sua eccellenza Locman. Orologi d’autore tra cielo, mare e motori

di Egidio Scala

La bella stagione è nell’aria e Locman celebra chi, nell’aria, vola verso orizzonti sempre più ampi portando nel mondo il meglio dell’eccellenza italiana. La casa orologiera – storicamente legata alle forze armate grazie alla propria italianità e alle consolidate forniture ai vari corpi – per celebrare i sessantacinque anni dalla fondazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) ha realizzato ’Aviatore Frecce Tricolori’, una collezione che coniuga gli stringenti coefficienti tecnici caratteristici degli orologi da pilota con un design ispirato ai primi modelli in uso negli anni Quaranta.

Il quadrante di Aviatore Frecce Tricolori, con una grafica elegante e al contempo altamente funzionale, richiama il disegno della strumentazione di bordo degli aerei di quegli anni, con le ore e i minuti disegnati con chiari numeri arabi e le grandi lancette a bastone, di facile lettura in ogni condizione di visibilità grazie anche a un trattamento con Super-Luminova. Un dettaglio distintivo è anche la sfera centrale dei secondi, a forma di freccia e impreziosita dai colori del Tricolore. Il quadrante blu sunray è racchiuso da un rehault con la minuteria, dove ai cinque minuti è riportato il numero 65, a celebrare la 65sima stagione acrobatica delle Frecce Tricolori. Al 12 campeggia l’Aquila Turrita, simbolo di tutti i piloti dell’Aeronautica Militare, e al 6 troviamo il logo della Pattuglia con le Tre Frecce, forti simboli di precisione e determinazione.

L’ampio vetro curvo, su cui sono serigrafati gli indici dei secondi e la scritta Locman Italy, è fissato su una lunetta conica in acciaio satinato. L’ampia carrure lucida (44 mm), in acciaio inossidabile AISI e impermeabile fino a 10 Atmosfere, si caratterizza per una forma ergonomica, che ne ottimizza la vestibilità. Sul fondo in titanio è incastonato un vetro minerale su cui è serigrafato il logo completo delle frecce tricolori, con le tre frecce e l’arco teso, e attraverso il quale si può ammirare il movimento automatico calibro SIO (Scuola Italiana di Orologeria).

Aviatore Frecce Tricolori è proposto anche con la cassa in acciaio rivestita in PVD blu, che grazie a una procedura di lavorazione particolarmente sofisticata assicura un’alta resistenza ai graffi e alle abrasioni. Entrambe le versioni sono realizzate in edizione limitata a 650 esemplari e sono corredate da un cinturino in pelle naturale imbottita.

Restando in tema di forze armate, in occasione della ’Giornata della Marina’ del 10 giugno, il brand elbano e la Marina Militare hanno deciso di arricchire la collezione dedicata alla ’Nave più bella del Mondo’ con un nuovo modello esclusivo dedicato all’Amerigo Vespucci. Montecristo Amerigo Vespucci è un orologio automatico con funzione GMT, che consente di visualizzare simultaneamente due fusi orari: la normale lancetta delle ore segna l’ora locale, mentre la lancetta GMT indica l’ora di un altro Paese a scelta.

Il quadrante, protetto da un vetro zaffiro antiriflesso, riporta il planisfero, simbolo di viaggio e conoscenza. La cassa in acciaio inossidabile, impermeabile fino a 100 metri, è stata completamente rivisitata rispetto alla versione tradizionale propria della collezione Montecristo. Con un diametro di 39,5 mm, si distingue per le dimensioni più contenute e per il design più morbido e circolare. La corona per la regolazione delle ore del primo fuso orario è protetta dalle spallette anti-scoglio. Il fondo in titanio a vite, ospita un oblò in vetro attraverso il quale è possibile ammirare il movimento meccanico Swiss Made Sellita SW330-2. L’orologio è disponibile anche nella declinazione Total Blue, con rivestimento antigraffio in PVD.

E in tema di Made in Italy, Locman arricchisce la sua collaborazione con Ducati, con il Montecristo 510/511 che rappresenta una perfetta fusione tra design esclusivo e prestazioni tecniche avanzate. Un segnatempo che si distingue per materiali di altissima qualità, con una cassa realizzata in titanio e acciaio inossidabile, che garantiscono leggerezza e resistenza. Il Montecristo 510/511 di Locman e Ducati si conferma essere più di un semplice orologio, un simbolo di eleganza, prestazione e passione italiana, destinato a diventare un pezzo di riferimento per gli appassionati di orologeria e di motori.