Si accende ’Moda in Luce 1925-1955’. Trent’anni di storia del Made in Italy nella location unica di Palazzo Pitti

Trent’anni fondamentali della storia della moda italiana, prima della sua definitiva affermazione internazionale. Una storia raccontata attraverso più di cinquanta capi d’abbigliamento, accessori e contributi audiovisivi e fotografici che illustrano come la moda italiana si sia andata definendo – tra innovazione tessile, ricerca estetica, artigianato d’eccellenza e strategie commerciali – ben prima della famosa sfilata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti del 1952. E’ questo il viaggio della mostra che apre domani, fino al 28 settembre, in quattro sale del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, dal titolo ’Moda in Luce 1925-1955.

Alle origini del Made in Italy’, L’esposizione è promossa dal Ministero della Cultura, organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Fabiana Giacomotti.

Una narrazione che si sviluppa lungo tre decenni, intrecciando episodi poco noti con nomi leggendari, così da restituire uno sguardo nuovo sulle radici del Made in Italy. Al centro della mostra, lo straordinario patrimonio dell’Archivio Luce, con un nucleo importante di fotografie e filmati, di cui molti inediti. I capi e gli accessori esposti provengono in parte da prestigiosi musei (come ad esempio i Musei Boncompagni Ludovisi, Palazzo Madama) e in parte da archivi di impresa o di privati. Sono presenti opere di Maison storiche – alcune delle quali scomparse – come Ventura, Radice, Tortonese/La Merveilleuse, Gandini, Montorsi, Villa, Fontana, Palmer, Biki, Carosa, accanto a nomi celebri come Maria Monaci Gallenga, Fortuny, Simonetta Visconti, e un rarissimo capo della ’Tessitrice dell’Isola’, baronessa Gallotti.

Non mancano firme note tutt’oggi ma già attive nel periodo: Gucci, che presenta la sua ’numero uno’, una borsa da sera della fine degli anni Venti mai esposta, Salvatore Ferragamo con il sandalo ’invisibile’ del 1947, ed Emilio Pucci. Preziosa la documentazione storica esposta, con cataloghi di tessuti, ’attestati di italianità’ e libri rari. Numerosi gli inediti degli anni Quaranta e Cinquanta di grande firma sia registica che sonora come quella di Romolo Marcellini e Roman Vlad.

Moltissimi, infine, i filmati di moda stranieri che si intervallano con quelli italiani fino ai primi anni Quaranta e che tracciano una storia inedita anche dei rapporti fra la moda italiana e quella d’Oltralpe e d’Oltreoceano, sia prima che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

