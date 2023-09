Shorts e jorts, storia e ultimi trend

A differenza dell'estate scorsa in cui l'orlo degli shorts distava pochissimi centimetri dal cavallo, quest'anno le gambe stanno rimanendo più al coperto. A spopolare sin da inizio estate sono i fatti i pantaloncini di jeans fino al ginocchio, meglio noti come jorts, riportati in voga di modelle e celebrità del calibro di Bella e Jiji Hadid, Hailey Bieber e A$AP Rocky, grandi sostenitori del genere. Una tendenza ampiamente diffusa nella moda femminile, ma che è stata avvistata anche sulle passerelle delle collezioni maschili di Balenciaga e Givenchy.

Origini e consigli

Non c'è da temere, per acquistare uno qualsiasi modello di jorts, tuttavia, non è necessario affidarsi all'alta moda, dal momento che spopolano nelle vetrine di qualsiasi negozio, mentre una delle tendenze ancora più economiche, nonché virale su TikTok, suggerisce addirittura l'approccio fai da te. Basta infatti armarsi di forbici e tagliare un paio di pantaloni lunghi, per uno stile ancor più casual che strizza l'occhio all'upcycling. Anche questo particolare taglio di pantaloncini, tuttavia, non è nulla di nuovo. Si tratta infatti di un altro dei tanti grandi ritorni dal passato quali stiamo assistendo nell'ultimo periodo, che, in questo caso, arriva direttamente dalla fine degli anni '90, inizio 2000, portato alla luce ancora una volta dagli artisti della scena hip hop. Quello che cambia oggi sono forse gli abbinamenti che possono essere tra i più vari, con ballerine, canotte eleganti e top che vanno per la maggiore. Del resto, vista la tendenza generale che dirotta le preferenze verso uno stile più comodo e casual che coinvolge anche il mondo del lavoro, non stupisce che anche gli shorts si siano adattati alle usanze del momento.

Breve storia degli shorts

Erano gli anni '60, quando vennero alla luce. Per ribellarsi alle leggi vigenti in alcune città statunitensi, che avevano decretato illegale l'uso dei pantaloncini, la gente decise di dire basta e cominciò a tagliare i jeans lunghi per creare i propri modelli di pantaloni corti. Va da sé che lo stile “cutoff”, ovvero i pantaloni tagliati, guadagnarono un'immediata popolarità senza distinzione di genere, fama che aumentava con l'accorciarsi della lunghezza del capo in questione. Alla fine degli anni '70 è Catherine Bach, meglio conosciuta come Daisy Duke, cugina di Bo e Luke in Hazzard, ad indossare il più famoso paio di micro-jorts mai indossati fino allora in televisione. Con gli anni '80, le cose cambiano e le linee si allungano. I pantaloni corti toccano il ginocchio, diventando la nuova moda, anche perchè indossati dalla regina del pop, Madonna. È però la scena hip hop, con artisti come il duo Mobb Deep, che si fa portavoce di un genere dal taglio più ampio e rilassato, da abbinare con calzini sportivi e sneakers. Tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 si torna alla moda fai da te, con i cutoff in formato più grungy. Con un'altalena di lunghezza, che sembra variare con la cadenza di un pendolo decennale, gli shorts tornano ad accorciarsi toccando quasi il livello perizoma, un look promosso da Beyoncé durante la sua prima esibizione al Coachella nel 2018, stile ampiamente riproposto dal mondo intero negli anni a venire. Da qui si torna ciclicamente ai giorni recenti, con lunghezze decisamente più coprenti.