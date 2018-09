Dior, il defilé a passo di danza apre la Parigi fashion week

Sfilate

Parigi - Danza e moda insieme appassionatamente sotto l'immenso tendone di Dior issato sui prati dell'Ippodromo di Longschamp per il defilé della collezione estate 2019 disegnata dal direttore creativo Maria Grazia Chiuri con mano assai felice e una grazia davvero speciale. "Ho lavorato con la coreografa Sharon Eyal che vive a Tel Aviv - racconta Chiuri dopo gli applausi e la pioggia di petali di rose (ma di carta) - e ho deciso per questo defilé con balletto contemporaneo. La maison Dior ha una grande tradizione per i vestiti di tanti balletti e mi è sembrato bello avviare questa collaborazione tra due mondi perchè la danza come la moda parla del corpo. E sono partita dal corpo prima che dal pensare i vestiti, dai movimenti naturali di noi donne e la nostra grazia, perché ognuna deve trovare il proprio stile”.

Abiti come elementi di espressione personale, reti di tulle perfette, soffi di plissé stampato tye & day di mughetti, cardi e margherite, pepli alla Isadora Duncan, tutù lunghi di chiffon che danzano ad ogni passo in colori delicati come quelli della pelle del corpo e l'underwear che sarebbe piaciuto a Pina Bauch e in cui Maria Grazia crede tanto da averlo declinato in una ricca collezione di pezzi di seta delicatissimi. Echi di danze anche popolari, come la pizzica che fa ricordare alla stilista le estati da bambina in Puglia dove è nata sua madre o le danze dei Balcani, nei vestiti di cotone povero bianchi e nelle decorazioni etniche dei completi blu. "La moda deve tornare a riflettere un po' di più, dobbiamo ripensare questo mestiere - racconta Maria Grazia Chiuri mentre ballerini e modelle danzano e sfilano allo stesso tempo in una poetica liturgia di corpi - puntare a un caleidoscopio di colori che emoziona, a scarpe da ballerina col tacco di plexiglas trasparente che si annodano sul piede con dolcezza, ad abiti fatti di foulard, a ricami perfetti di fiori tutti con le piume". Saranno vendutissimi gli accessori Dior, primi su tutti i tascapani verde militare che ricordano quelli dei Sessantotto con le scritte dei liceali.

di EVA DESIDERIO, inviata a Parigi