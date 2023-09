Settembre si riparte con il nuovo make up

Settembre porta sempre con sé una promessa di nuovi inizi, nuove avventure e, magari, novità. Chi non ricorda il primo giorno di scuola il profumo del nuovo astuccio, dei quaderni immacolati e del diario ancora tutto da riempire. E'il mese dei nuovi propositi e dei cambiamenti. Questo vale anche per beauty routine e il make up. Dopo l'estate e l'esposizione al sole la pelle necessita di trattamenti ad hoc, esfoliazione e nutrizione, mentre il make up che abbiamo alleggerito nelle stagioni estive, torna ad essere protagonista. Dedicarsi alla cura di sé con una trousse per il trucco nuova o rinnovata è una “coccola” che aiuta ad affrontare il rientro nella routine e nel tran tran autunnale.

Gli indispensabili: fondotinta, cipria e correttore

Una nuova o rinnovata borsetta per il trucco deve contenere gli “indispensabili” ovvero: un rossetto, una base e un correttore per il viso, una cipria, un fard, il gel per sopracciglia e un po' di mascara. E sarà tutto pronto per la nuova stagione. Le nuove formulazioni di basi correttive per il viso mirano a unire l'apparenza di uniformità e levigatezza ai benefici curativi per la pelle. Tra i prodotti da provare ci sono la nuova Perfecting Skin Tint + Stretch Balm Concealer Duo di Glossier, perfezionatore dell'incarnato con un tocco di colore impercettibile e balsamo elasticizzante, oppure, e il Parure Gold Skin Control di Guerlain, fondotinta compatto che unisce perfezione, make-up e trattamento integrando nella sua formula ultrafine un tocco di oro 24 carati ed estratti di peonia bianca. Promette illuminazione, compattezza, idratazione e uniformità dell'incarnato uno dei must in fatto di basi per il viso, parliamo del fondotinta idratante a copertura media Charlotte's Beautiful Skin Foundation di Charlotte Tilbury, anch'esso unisce il make up alla cura della pelle con una formula leggera e a lunga tenuta che mira a impedire alle particelle inquinanti di penetrare nella pelle, rafforzando la barriera cutanea. Per chi non volesse rinunciare al correttore si segnalano tra le novità Dior Backstage Flash Perfector Concealer, correttore coprente che, arricchito con caffeina, ha un effetto fresco e defaticante immediato sull’area del contorno occhi, oppure, per chi ama l'effetto “luminoso” il Boi-ing Bright On Concealer di Benefits, formulazione liquida, leggera e illuminante. Infine, per fissare il trucco una cipria in polvere libera come Born This Way Ethereal Setting Powder di Too Faced, che risulta setosa e leggera e con un velo di perfetta luminosità. Garantisce luminosità e levigatezza anche Always An Optimist Soft Radiance Setting Powder - Polvere sciolta illuminante di Rare Beauty, che sfuma l'aspetto dei pori e ha una finitura naturale.

Il tocco di colore: blush e rossetto

Entriamo nel mondo del colore sul viso con blush e rossetti per le labbra. Per quanto riguarda i blush Tata Harper Cream Blush è un fard super cremoso, che dà un tocco di colore molto naturale ed è formulato per fondersi istantaneamente sulla pelle, è infuso con semi di rosa canina e cacao, due oli ricchi di antiossidanti che lavorano insieme per neutralizzare i radicali liberi. Versatile e arricchito con polvere di acido ialuronico ed estratti di cocco il Lip Blush Creamy Lip & Cheek Stain di Tata Harper, formula multiuso che colora guance e labbra con un effetto sfumato satinato. Per quanto riguarda i rossetti il colore va scelto secondo i criteri dell'armocromia ed è sempre bene averne uno in tinta naturale per il giorno e uno più carico e ammiccante per la serata. Anche in questo caso i prodotti di ultima generazione sono arricchiti di ingredienti che li rendono veri e proprio trattamenti: su tutti, la definizione di lusso per le labbra è il Triple crème color di Clé de Peau Beauté, con una gamma di colori ispirata ai fiori più belli del mondo e una formulazione tale da fare apparire le labbra più lisce e carnose idratandole. Del resto il brand, fondato in Giappone nel 1982, è nato con l'intento di definire le nuove frontiere nella scienza cellulare più avanzata per la cura della pelle. Tra le novità in casa Nabla, invece, brand italiano indipendente, cruelty free e vegan friendly, il Beyond Jelly Lipstick, dal finish lucido e glassato che esalta la carnosità delle labbra con una formulazione che le protegge e le idrata, e il Matte Pleasure Lipstick, Rossetto matte dal colore pieno a lunga tenuta. Da abbinare ai rossetti le nuove matite contorno labbra: Cupid's Arrow, Stylo multi-funzione a lunga tenuta, e Close-Up Lip Shaper, matita labbra a lunga tenuta.

Occhi in primo piano

Gli occhi sono lo specchio dell'anima, recita un vecchio adagio, che resta sempre vero. Il make up è sempre chiamato a mettere in risalto occhi e sguardo. Mentre il mascara è sempre stato uno dei pilastri del make up, nell'ultimo decennio anche matite e gel per le sopracciglia sono entrate a pieno titolo tra gli “essenziali”. Tra le novità da provare in fatto di mascara ci sono il Lash Clash di Yves Saint Laurent Beauty, che massimizza il volume in modo “estremo” e l'intensità delle ciglia grazie ad una texture innovativa, pigmenti di un nero intenso, resistenti alle sbavature, e il Lash Sculpt Lengthening & Volumizing Mascara di Anastasia Beverly Hills, assolutamente indispensabile per chi punta a un effetto ciglia “drammatico” che regala il massimo volume e scolpisce dalla radice alla punta le ciglia ed è formulato senza ftalati, olio minerale, solfati e parabeni. Tra i mascara dalle formulazioni più “pulite” c'è anche il Limitless Lash Mascara di Ilia, formula leggera e nutriente, realizzata con una miscela di cere d'api e carnauba biologiche, che solleva visibilmente le ciglia senza appesantirle, arricchita dall'effetto benefico del burro di karitè biologico e dell'arginina (cheratina), per un effetto rinforzante e tonificante. Tra le new entry della stagione c'è il The Brow Gel di Jones Road, brand fondato dalla truccatrice Bobbi Brown con la filosofia secondo cui il mondo non ha bisogno di un numero maggiore di prodotti di bellezza, ma ha bisogno di prodotti di bellezza migliori. Ecco quindi questo nuovo prodotto a base di gel che riempie, modella e definisce le sopracciglia, disponibile in cinque tonalità che intensificano il colore e una trasparente universale. Lift & Fix Brow Gel trasparente per sopracciglia di Nabla, è un prodotto leggero che però modella e fissa le sopracciglia per un effetto scolpito, morbido al tatto e dal finish naturale.