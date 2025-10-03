Schiaparelli “hard chic“ gioca sui contrasti

Daniel Roseberry ha spiegato che il prêt-à-porter Schiaparelli non è mai “sovraesposto” ed è questo il suo superpotere: non è couture – quel mondo di abiti unici, cuciti a mano per poche clienti, dove il tempo non conta – ma nemmeno moda seriale. È una zona franca: vestiti rari, protetti dal rumore del presente, che vivono di un’aura tutta loro.

Al Centre Pompidou, luogo già di per sé manifesto d’arte, la primavera-estate 2026 è stata un gioco di contrasti: giacche bianche come lastre di luce che si aprono in trasparenze liquide, pantaloni che si scostano come sipari, bustier che scintillano. Poi, la giacca feticcio: squadrata, rigida, con la vita molto sottolineata, una silhouette da “soldatino”, ma in tessuti leggeri che la rendono paradossale, marziale e fragile allo stesso tempo.

Questo “hard chic” continua in una serie di abiti colonna lunghi, snelli, uniti da una palette concentrata: nero, bianco osso, rosso cremisi. È quello che potremmo definire un “surrealismo molto realista”, ossimoro che sembra scritto per descrivere il modo in cui Elsa Schiaparelli inventava i suoi capi. Gli accessori sono sculture portatili. Scarpe che serrano un lucchetto tra i listelli, borse in legno o decorate in vero marmo. Ma Roseberry intreccia anche un’altra memoria: le ampie cinture di pelle con fibbie incise richiamano l’America di Georgia O’Keeffe, che viveva a Santa Fe e bracciali di capelli, omaggio a Meret Oppenheim e alle sue invenzioni che intrecciano il corpo all’oggetto. Elsa Schiaparelli scriveva nell’autobiografia Shocking Life: "Il dramma nella vita è tanto importante quanto nella moda". È questo dramma, inteso come tensione poetica, che attraversa la collezione: sartoria e nudità, costume e confessione, museo e strada.

Entrare nella casa di Tom Ford, per il nuovo direttore creativo Haider Ackermann significa costruire un luogo dove la notte è sempre protagonista, anche quando lui porta con sé la malinconia del mattino dopo. In una sala grigia, ovattata, specchi appannati restituivano tracce di un desiderio consumato altrove: come le stanze private dei club, dove l’inaccessibilità diventa distanza e la distanza stessa si trasforma in erotismo.

Il pavimento a specchio moltiplica i corpi: un narcisismo consapevole, insieme distanza e fascino. I corpi scivolano e si incrociano, cercavano lo sguardo del pubblico, si sfioravano tra loro. In passerella si alternano abiti verticali e linee pure, colori improvvisi come ferite di luce – lime, menta, rosa, arancio – immersi in un blu così profondo da sembrare nero. Piccoli top-triangolo per le ragazze, sospensori visibili sotto pantaloni trasparenti per i ragazzi. Tutto rimanda a un erotismo esplicito, ma glaciale: lucidissimo, calcolato, quasi scultoreo.

Un sottotesto omofilo attraversa la collezione di Acne Studios – marchio svedese molto cool, acronimo di “Ambition to Create Novel Expressions”. Le giacche sembrano uniformi, i pizzi couture diventano seconde pelli, i jeans sono squarciati e ricomposti. È un erotismo che non esplode ma si trattiene, scivola in posture androgine e in abiti che si fanno specchi di identità mai fisse.

Gli accessori accentuano la confusione dei ruoli: stivali texani oversize accanto a décolleté con punta rialzata, borse da viaggio come reliquie. Acne Studios si muove qui come una capsula del tempo: non solo moda, ma ritratto di una società che mescola libertà e artificio, intimità e performance.