Chi è Riccardo Bellini, il nuovo Ceo di Valentino. Cosa si cela dietro le mosse della maison

Roma, 20 agosto 2025 – Riccardo Bellini è il nuovo amministratore delegato di Valentino, incarico che ricoprirà ufficialmente dal primo settembre. Lo storico brand romano (di proprietà del fondo del Qatar Mayhoola e parzialmente di Kering) ha annunciato ieri la sua nomina, pochi giorni dopo l’uscita di Jacopo Venturini che si è dimesso per motivi personali.

"Conosco la sua grande esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme con la potente visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la maison nel futuro e ne amplificheranno l’identità”, ha dichiarato Rachid Mohamed Rachid, Presidente di Valentino. Bellini dice di essere "onorato di entrare in Valentino, una maison che unisce un’eredità straordinaria e una voce creativa unica”.

Ma dietro le frasi di circostanza si nasconde un progetto che definiscono “di accelerazione”. Ma di "accelerare" che cosa? Probabilmente la ripresa dei conti, l’evoluzione dell’estetica di Alessandro Michele e la creazione di valore. Classe 1972, originario dell’Italia settentrionale, Riccardo Bellini è un manager con quasi trent’anni anni di esperienza nella moda di lusso. Negli ultimi mesi è stato Managing Director di Mayhoola, cioè l’azionista della stessa Valentino.

Riccardo Bellini, nuovo ad di Valentino

Il nodo Kering

Tradotto: conosce già dossier, numeri e umori del marchio meglio di chiunque. Ne avrà bisogno: Valentino non va bene. I conti del 2024 parlano chiaro: ricavi in calo del 3% a 1,31 miliardi di euro, margini operativi (EBITDA) giù del 22% a 246 milioni. Il prêt-à-porter, storicamente centrale, ha perso appeal, mentre il debutto delle collezioni firmate da Michele non ha convinto: troppo radicale per i clienti storici, troppo simile al “suo” Gucci per chi aspettava una nuova era.

E i rumor su frizioni interne tra Michele e i “padri nobili” della maison - compreso Giancarlo Giammetti che non ha risparmiato stoccate pubbliche - non hanno certo rasserenato il clima. La capacità di Bellini nel mediare tra estetica e numeri sarà ora collaudata a Roma, dove dovrà conciliare la visione onirica di Michele con i bilanci in rosso e la prospettiva di una vendita a Kering, già detentore del 30% di Valentino dal 2023, e l’idea di acquisirlo in toto entro il 2028.

Per il colosso francese guidato oggi da Luca de Meo sarebbe il tassello mancante tra Gucci, Balenciaga e Saint Laurent. Per Valentino, invece, si tratterebbe di entrare in un conglomerato dove la parola “sinergia” significa, nella migliore delle ipotesi, un’ottimizzazione logistica, e nella peggiore una standardizzazione del lusso.

Il vero compito del nuovo Ceo, quindi, non è solo risollevare un marchio con un’eredità storica, ma renderlo così desiderabile da valere la cifra astronomica che Kering dovrà versare.

Dalla Bocconi a Maison Margiela

Laureato in Economia alla Bocconi (con master alla IESE Business School), Bellini ha mosso i primi passi in Procter & Gamble nel settore beauty e prestige. Nel 2007 è entrato nel gruppo OTB di Renzo Rosso. La svolta arriva nel 2017, quando Bellini assume la carica di Ceo di Maison Margiela all’interno dello stesso gruppo, dove con John Galliano, collabora a una strategia che ha portato a una crescita significativa del business. Quest’esperienza sancisce il profilo di Bellini come uomo dei rilanci: nel 2019 viene scelto da Richemont per guidare la casa Chloé, che Bellini fa navigare durante la pandemia per imprimere una svolta valoriale. La trasforma in un’azienda purpose-driven, cioè guidata da uno scopo sociale oltre che dal profitto: è la prima griffe di lusso al mondo a raggiungere la certificazione di sostenibilità B-Corp. Si sa che vive da anni tra l’estero e l’Italia. Si descrive come "un pioniere appassionato di una moda più responsabile e piena di senso”, ed è noto per lavorare con sociologi e creativi, mantenendo però salda la capacità di coniugare l’estro con il mercato.