Raw, rifugio senza tempo. Eleganza e autenticità per uomini di classe

A Milano c’è un luogo in cui il tempo sembra rallentare, un rifugio dove gli oggetti di epoche diverse, profumi, arredi, libri e ora abiti dialogano in armonia, componendo un ambiente sofisticate. Si chiama RAW: un progetto nato dall’interior designer Paolo Badesco con Costantino Affuso, è una Wunderkammer contemporanea, più casa privata che boutique. Qui il lusso è intimo e quotidiano, mai ostentato, che bisbiglia all’orecchio di chi sa apprezzarlo. Dopo anni in Corso Magenta, RAW ha trovato una nuova dimora in via Gioberti 6. Dalle vetrine filtra una luce calda e invitante; all’interno, elementi d’Oriente e design italiano convivono in un’atmosfera dove classicismo e modernità si incontrano.

Il visitatore è accolto in un salotto protetto dal rumore del mondo, come il Des Esseintes di À Rebours di Huysmans che si vedeva "abbastanza al di qua dalla sponda perché la fiumana di Parigi non lo raggiungesse più con i suoi flutti".

Oggi quel sogno si evolve con The Wardrobe, progetto che reinterpreta il guardaroba maschile come estensione di RAW. Ideato dal designer Michele Brustia, sposa autenticità e modernità: non una collezione, ma uno stile di vita per l’uomo che rifugge l’omologazione. Capi essenziali ma mai banali, con tagli decostruiti e tessuti pregiati in nome di un’eleganza sussurrata e pensata per durare. RAW e The Wardrobe condividono la stessa anima.

Ne nasce un microcosmo elegante, fedele a sé stesso ma in trasformazione. Varcata la soglia, la bellezza si svela a poco a poco mentre la frenesia urbana rimane fuori. Come un’eco lontana (rawmilano.it).

Antonio Mancinelli