ProPilot X Kermit . L’edizione limitata dedicata alla rana del Muppet Show

La popolare rana del Muppet Show è una vera e propria star anche sugli orologi... L’Oris ProPilot X Kermit Edition nel 2023 ha celebrato proprio il divertente personaggio della serie televisiva americana e questo segnatempo continua a essere ricercatissimo tra i collezionisti e gli amanti di questo genere di segnatempo.

Kermit è il Muppet più famoso, è stato utilizzato come presentatore nel Muppet Show, in cui occasionalmente ha cantato e ballato, è apparso in ’Sesamo apriti’ tra il 1969 e il 1990 ed è protagonista dei vari film realizzati con il gruppo di pupazzi e attori in carne e ossa.

L’edizione speciale Kermit del ProPilot X uscita nel 2023 riprende di fatto il ProPilot X della stessa casa orologiera. Si tratta di un vero modello da pilota moderno in titanio. Ma, nessuna paura! Niente di serioso o impegnativo. Tutt’altro. L’ambizione del ProPilot X Kermit è quella di strappare un sorriso a chi lo indossa.

Innanzitutto l’orologio ha un quadrante dal tipico colore verde della rana Kermit e una finestrella della data a ore 6. Al primo sguardo sembra un normale datario, ma in realtà cela al suo interno una vera e propria sorpresa: il primo giorno del mese, infatti, delizia chi lo indossa con il volto sorridente di Kermit.

Oris lo ha ribattezzato ’Kermit Day’. L’obiettivo è ricordarci di non prendere le cose troppo sul serio. Sul mercato il segnatempo può essere acquistato con una spesa compresa tra 3.000 e 4.500 euro.