Guai a sottovalutare l'importanza del profumo. Capace in pochissimi secondi di regalare emozioni e ricordi, è uno di quei dettagli capaci di fare la differenza. L'olfatto infatti, è un senso che se stimolato, apre le porte del nostro cervello alla memoria: aromi e fragranze sono capaci di renderci speciali e indimenticabili a chi ci sta intorno. Esistono profumi specifici per ogni occasione, andiamo quindi a districarci nel loro mondo, vedendo come scegliere quelli più adatti ad ogni personalità ed occasione, spaziando fra le possibilità più indicate per la stagione estiva.

La composizione

Innanzitutto, ogni profumo è composto da una piramide olfattiva che indica i vari aromi che compongono la fragranza. Questa piramide possiamo idealmente dividerla in tre settori, uno susseguente all'altro. Le note che percepiamo entro i cinque minuti dallo spruzzo sono definite di testa, e tendenzialmente rappresentano i temi più leggeri come gli agrumi. Queste lasciano poi il posto alle note di cuore, il nocciolo del profumo. Esse rimangono sulla pelle per più tempo (solitamente fiori e frutta) e sono quelle che caratterizzano il prodotto. Le note di fondo invece, chiudono il profumo grazie al rilascio a lungo termine dell'odore: tipici di questa classe sono legni e muschi.

Le regole per indossarlo

Prima di immergerci nell'infinità di fragranze disponibili, è utile ricordare come indossare un profumo al meglio, seguendo poche semplici regole. La pelle dev'essere pulita, così da renderla maggiormente pronta a ricevere e mantenere nel tempo l'essenza. Il sebo infatti, ne limita la ricezione, causando un'alterazione della fragranza e una minore durata. Le zone del corpo dove va spruzzato invece, sono quelle in cui abbiamo una temperatura maggiore. Nuca, polsi, collo e dietro le orecchie, ma anche il torace, ricordando di non applicare il profumo ad una distanza eccessivamente ridotta. Attenzione a spruzzarlo su abiti e indumenti, in quanto potrebbe causare macchie di difficile rimozione. Ricordiamo infine che la qualità di un profumo si decide in base alla durata nel tempo che hanno le diverse note: più è lunga l'essenza, più la fattura è pregevole.

Le fragranze per l'ufficio

Nel contesto lavorativo, è sempre meglio scegliere fragranze tenui e non invadenti, regola che vale specialmente se si lavora in un ambiente al chiuso come un ufficio. Aromi decisi ma non eccessivamente intensi come muschio, legno di sandalo, legno d'ambra, cuoio e tabacco sono un must, ai quali poi vengono abbinate varie essenze a seconda del taglio che si vuole far prendere al profumo. Per un tono più intrigante, si scelgono note di cuore o di fondo floreali quali rosa, geranio e gelsomino, mentre per una sensazione di maggior freschezza si preferiscono aromi come menta e agrumi (bergamotto e limone vanno per la maggiore), perfetti per la stagione estiva, dove la freschezza è fondamentale.

Aromi per uno stile avventuroso

Qui le protagoniste sono le spezie. Tanti, tantissimi accoppiamenti rendono unico l'uomo che indossa questi tipi di profumi. Parliamo di fragranze particolari che non passeranno mai sotto traccia, anzi. Chi sceglie un profumo così, vuole farsi ricordare. Aromi come quelli del pepe nero, dei chiodi di garofano e del rosmarino fanno da padroni in questa nicchia. E no, non stiamo spiegando la ricetta per preparare il pollo al cartoccio più classico del mondo culinario. Essi sono facilmente riconoscibili, quindi di sicuro impatto, ma allo stesso tempo non cadono nella banalità. Cannella e cardamomo addolciscono il profumo senza coprirlo, mentre aromi come il tabacco e il patchouli aggiungono quella nota di serietà immancabile per un profumo da uomo, differenziandolo da quello che vedremo tra poco. Al mare, scegliere queste fragranze fresche e movimentate è d'obbligo.

Beata gioventù

Note dolci sono le protagoniste dei profumi preferiti dai ragazzi under 30. In particolare, vaniglia e cocco sono parecchio apprezzati poiché rendono l'essenza vivace e di sicuro impatto grazie alla loro potenza. Proprio per questo vengono spesso combinati con aromi più classici per stemperarne la dolcezza, come muschio, legni bianchi e cuoio. Nelle note di testa invece, troviamo essenze di sicuro successo come cedro e limone. In generale, gli aromi dolci e fruttati danno una sensazione piacevole di spensieratezza che spesso viene associata ai giovani. Sono frequenti in questa nicchia, profumi dove gli agrumi sono protagonisti. Bergamotto, mandarino e ananas danno quel tocco di particolarità e leggerezza che contraddistingue questa categoria, dove in questo caso a differenza delle altre due sopracitate che contengono anch'esse agrumi, la loro presenza è decisamente maggiore e quindi più intensa.