Prima sfilata senza Giorgio Armani: in Brera l’ultima collezione curata personalmente dal fondatore della maison

Milano, 29 settembre 2025 – Hanno gli occhi lucidi, tutti. Brera respira piano, come per non disturbare. È la prima sfilata di Armani senza il suo fondatore, e nel cortile illuminato da centinaia di lanterne, il silenzio, prima che tutto abbia inizio, avvolge la Pinacoteca come una garza di seta invisibile. La collezione, l’ultima seguita personalmente dal Maestro, appare come il suo lascito più intimo e raffinato, la chiusura di un capitolo, speriamo preludio di nuovi orizzonti. L’atmosfera è intrisa di quella discreta eleganza che ha sempre definito Armani: linee che si allungano leggere, tessuti che sembrano ricordare il mare e la terra di Pantelleria, isola amata dallo stilista, luogo di contrasti e poesia. Nulla è eccesso, tutto è armonia sussurrata: l’abito e la persona dialogano in una complicità silenziosa.

La tavolozza dei colori è una geologia dei sentimenti: cenere calda, notturni profondi come scogliere basaltiche, bagliori preziosi come il riflesso del sole basso sull’acqua. È una dolce autorità quella del gesto di Armani, una leggerezza implacabile che definisce l’eleganza senza peso, e proprio per questo destinata a durare. In passerella tornano le muse storiche della Maison — Nadège, Daniela Pestova, Anna Ry, Olga Serova, Mark Vanderloo — insieme a dodici modelli iconici che hanno segnato la storia del vestire novecentesco e oltre. Ma non c’è spazio per la nostalgia: è piuttosto un rito di continuità, una celebrazione della memoria che diventa futuro. Qualcuno, in sala, asciuga una lacrima; altri sorridono sommessamente. La moda, per una volta, non recita: rende omaggio, si fa celebrazione. Tra i 700 ospiti, applaudono tra gli altri anche Cate Blanchett, Glenn Close, Spike Lee, Lauren Hutton, Richard Gere, Liliana Segre, Laura Mattarella, Roberto Bolle e Federica Pellegrini: un parterre che testimonia la portata universale dell’eredità di Armani.

Oltre lo spartito emozionale lasciato da Armani, la scena si trasforma come in un dittico e si apre su Pierre-Louis Mascia, maestro nella composizione, che porta in passerella la delicatezza onirica dei suoi collage. I suoi abiti sono giochi di memoria: velluti dévoré, sete stampate, broccati dall’eco orientale, motivi floreali che sembrano provenire da un album vittoriano. Mascia, che ha studiato Belle Arti a Tolosa e si è nutrito di arti applicate in Giappone, parla di “paradisi perduti” e di un’anima gotica nascosta sotto la superficie scintillante. In questa collezione ispirata a “Les Enfants du Paradis”, la stampa diventa racconto, la sovrapposizione punteggiatura, la leggerezza quasi una morale provvisoria.

Segue Luisa Spagnoli, con Nicoletta alla regia, che porta una ventata di aria fresca. La sua moda non confonde libertà con rumore: lino, cotone, organze accompagnano il corpo senza costringerlo; le gonne scivolano come passi di danza, le giacche assecondano anziché imporre. I colori - corallo, limone, sabbia, acqua, bronzo – richiamano la natura che vive dentro di noi. È un invito all’autostima gentile: vestirsi per sé, non per l’ombra altrui. La gioia, senza eccessi, si manifesta in righe marinière reinterpretate e fantasie floreali, accessori che fondono rito e piacere quotidiano.

Nella stessa partitura misurata, Daniele Calcaterra propone un manifesto di quiete, “Made to exist, quietly”. Lontano dalle sirene dell’effetto, l’eleganza si fa sospiro: giacche strette da cinture con ricami berberi, blazer dagli accenti morbidi, frange e piume che raccontano movimento senza mai cadere nel decoro fine a se stesso. “I miei poli, quest’anno, sono gli anni ’40 e gli anni ’90. Materie leggere, una forte tendenza alla volumetria che torna nelle gonne e nelle linee aeree dei capospalla e delle giacche. Piume, frange, tutto ciò che ha un movimento. È una collezione dedicata a chi ha sempre avuto in me grande fiducia e la sicurezza di ciò che potessi diventare: grazie, nonna, ovunque tu sia. A lei ho persino “rubato” un capo e l’ho rifatto come una dedica: sembra un abito e invece sono una gonna più una blusa con un fiocco”.

Infine, la voce sommessa ma inconfondibile di Dušan . Da anni costruisce una grammatica dell’eleganza senza slogan, un continuum di colori neutri e tessuti che sembrano fondersi tra loro: lana come seta, seta come lino, forme fluide che liberano il corpo dalla fatica del gesto.

Si torna a casa con gli occhi umidi e una certezza discreta: Milano, quando vuole, non fa rumore, ma costruisce memoria. Ed è ancora capace di far battere le mani, facendo brillare l’eleganza autentica, quella che non si dimentica.