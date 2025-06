Pollini urban style. L’eccellenza della calzatura

di Marina Santin

Brand storico di calzature e accessori, da sempre sinonimo di tradizione, artigianalità e made in Italy, Pollini a Pitti Immagine Uomo accende i riflettori sul dinamismo urbano e sullo stile contemporaneo. Questi infatti, i leit motiv che rendono unica Flexy, la sua collezione primavera/estate 2026.

Dedicata all’uomo di oggi, attento alla propria immagine e ai dettagli e alla ricerca di complementi di stile che interpretino al meglio la sua personalità, si declina in un ampia gamma di calzature morbide e leggere, modelli dall’eleganza senza tempo perfetti da indossare in ogni occasione e con ogni look, da quello più formale a quello più décontracté.

A caratterizzarli, una particolare costruzione artigianale definita ’a sacchetto’ e, come giustamente anticipa il loro nome, suole in gomma o cuoio con inserti in gomma antiscivolo, tomaie destrutturate e pellami morbidi e pregiati – in particolare vitello liscio, crosta e capra – che consentono loro di piegarsi su sé stessi, senza rinunciare alla qualità e al comfort.

Declinate in una ricca palette cromie che spazia dai toni delicati del beige e del sabbia fino a tocchi vibranti e intensi di blu e bordeaux, queste nuove shoes si fanno interpreti di un concetto di eleganza disinvolta e confortevole, in perfetta sintonia con le esigenze dello stile di vita contemporaneo.

Lo stesso principio, di essenzialità e chic, che scandisce le forme, sofisticate e dall’allure timeless, che spaziano dalle formali derby alle monk strap con la classica doppia fibbia laterale, fino alle Oxford con calzata slip-on passando per i mocassini e il Chelsea boots con i tipici elastici laterali, facili e veloci da indossare. Ulteriore atout, ogni calzatura è arricchita da una soletta personalizzata con il logo Pollini Flexy, un dettaglio esclusivo che sottolinea l’unicità del progetto e la grande cura del brand nel ricercare la perfezione anche nei piccoli dettagli.

Esclusivo anche il packaging, pensato per valorizzare la calzatura e per potere essere riutilizzato nella vita di tutti i giorni. Una shopper in cotone organico, con chiusura a coulisse e doppi manici, che può essere utilizzata sia come porta-scarpe, perfetto quando si viaggia, da infilare in valigia o nella borsa del week end, sia come borsa da giorno dal piglio casual, accompagnata da un box personalizzato con una card che racconta il concept unico alla base della collezione.

Flex, aggiunge infatti al poliedrico universo creativo di Pollini una nuova sfaccettatura che coniuga performance elevate, qualità estrema, stile attuale e comfort assoluto senza dimenticare la tradizione, l’expertise e l’artigianalità che da sempre costituiscono i punti di forza del brand, fondato nel 1953 nel cuore pulsante del distretto calzaturiero di San Maura Pascoli e ancora oggi animato dalla stessa passione, determinazione e volontà di scrivere nuovi capitoli di stile e di moda sempre al passo con i tempi.