Pitti e il ciclismo. Lo specchio dei tempi tra sport e lifestyle

Poletto*

Pitti bikes è il tema dei saloni estivi di Pitti Immagine, che per Pitti Uomo 108 assume una connotazione particolare e diventa Bikester. Tra i primi ciclisti e i bikesters di oggi corrono più di 150 anni. Ma ci sono curiose analogie tra l’atteggiamento di chi alla fine dell’Ottocento cominciò a praticare l’uso dei velocipedi e chi ne fa uso attualmente come una specie di dichiarazione identitaria, personale o di gruppo. I primi coraggiosi ciclisti cavalcavano fieramente i cavalli a due ruote sull’onda dell’ideologia del progresso e della tecnica.

Era soprattutto una pratica sportiva, ma già allora, oltre all’ardimento e allo spirito atletico, si indossavano abiti adatti. Per le donne la cosa prese a diffondersi un po’ più tardi ma aggiunse una connotazione ancor più rivoluzionaria, di aspirazione paritaria e di indipendenza trasgressiva, sottolineata anche dal vestire pantaloni al posto di gonne troppo ingombranti. Ecco, i bikesters di oggi mi fanno pensare a quel tipo di umanità che cominciò a imporre l’uso universale di un mezzo democratico e eco-sostenibile di trasporto, divertimento, sport e turismo. Con in più, allora come oggi, un’attenzione particolare ai modi con cui usarla, da soli o in comunità, e all’abbigliamento e agli accessori che ne conseguono.

È per questo che Pitti Uomo, appuntamento internazionale di moda maschile ma anche un importante punto di osservazione del cambiamento degli stili di vita, ha dedicato a loro il proprio tema guida. Bikesters vuole riferirsi idealmente ai fenomeni più raffinati e innovativi in fatto di design, materiali, tecnologia, artigianato e stili di vita che il mondo della bici riesce a smuovere per la moda.

Ne avremo un piccolo assaggio con lo spazio speciale Becycle in Fortezza da Basso. Becycle è l’evento che dal 2024 Pitti Immagine dedica al mondo e alla cultura contemporanea del cycling e in Fortezza vedremo una selezione di top brand del mondo cycling: collezioni di abbigliamento ma anche bici avveniristiche ed eventi come due gare ciclistiche con traguardo finale all’interno della Fortezza da Basso. Il tema Bikester farà invece da guida alla campagna pubblicitaria di questo Pitti Uomo, coordinata dal creative director Angelo Figus, con le immagini scattate dal fotografo Alessandro Timpanaro e l’editing grafico di Alessandro Gori. In Fortezza, gli allestimenti dedicati a Bikester saranno curati da Alessandro Moradei.

"Le persone sono come le biciclette: riescono ad andare avanti solo se continuano a muoversi", diceva Albert Einstein. Ecco con Pitti Bikester abbiamo voluto rendere omaggio a queste persone e al movimento. Il loro e quello di tutti noi.

*Direttore Generale di Pitti Immagine