Piquadro in pole ’Blue Square’ compie 25 anni

"Questa linea ci ha fatto l’azienda!". È orgoglioso Marco Palmieri, fondatore, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piquadro quando parla di ’Blue Squadre’ che dopo venticinque anni si conferma bandiera del brand che ha fondato da giovane studente di ingegneria con la passione per la matematica e il desiderio di innovare facendo impresa. Allora fu una vera rivoluzione nel mondo delle borse da lavoro e quel tratto di azzurro sulla pelle tutti se lo ricordano e, alcuni, lo hanno eletto icona di stile.

Adesso si fa festa per quella felice invenzione come l’altra sera a Milano, in Galleria Meravigli, con Marco Palmieri che ha dato un party per festeggiare questo successo che dura da 25 anni con due testimonial d’eccezione come Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, piloti e campioni automobilistici di Formula 1 con la Racing Bulls, Scuderia Alpha Tauri, alla vigilia de Gran Premio d’Italia a Monza. "Questo evento mi ha molto emozionato – continua Palmieri – anche perché il team dei piloti batte bandiera emiliana, una leggenda perché arrivano dalla ex Minardi, di Faenza, poi entrata nella Red Bull e nel 2020 il team cambiò nome in Scuderia Alphatauri. Ora dal 2024 è iscritta al campionato mondiale F1 col nome di Visa Cash App RB F1 Team. Con loro abbiamo alzato i calici in Galleria Meravigli perché Piquadro è diventato Official Luggage Partner del Visa Cash App RB F1 Team, con un calendario di 24 gare in quattro continenti, ogni membro del race team effettua tra i 50 e i 70 voli all’anno e superare un tale test. Per noi è davvero una bella sfida grazie ai nostri zaini, trolley e alle borse porta computer che oggi abbiamo riattualizzato con forme più pulite ed esterni più attuali, mantenendo sempre il bordino blu che ho ideato tanti anni fa ispirandomi al logo blu dell’IBM", conclude Palmieri.

Naturalmente i piloti viaggeranno con i sei accessori in pregiato pellame italiano dall’originale e inconfondibile bordino blu della linea ’Bleu Square’, ad alto tasso di tecnologia e design come dal lancio nel 1999. Ancora oggi questa innovativa collezione rappresenta il 20% delle vendite del marchio Piquadro. Perché ogni prodotto riflette la dedizione al comfort, alla funzionalità e alla protezione del contenuto tecnologico ma anche l’eleganza di un design italiano essenziale e riconoscibile, oltre alla qualità dei materiali e della manifattura con risultati di elevata performance sotto ogni punto di vista.

Una serata di divertimento e di passione per la Formula 1 coi due piloti Ricciardo e Tsunoda arrivati al party indossando due nuovi zaini della iconica linea in pellame migliorato e personalizzati.Il marchio Piquadro, che due volte l’anno partecipa a Pitti Uomo a Firenze con collezioni sempre innovative, è di proprietà del gruppo omonimo che opera coi marchi Piquadro, Lancel e The Bridge con una rete distributiva che opera in oltre 50 paesi al mondo e conta su 178 punti vendita. Il fatturato consolidato del Gruppo relativo all’esercizio 2023/2024 chiuso il 31 marzo 2024 è pari a 180, 3 milioni di euro.

All’evento ha preso parte anche Alberto Naska, pilota e youtuber apprezzato, insieme a esport gamer e content creator dal grande seguito come Cydonia, Kurolily e Kreatomist. Ad intrattenere gli ospiti anche la simulazione di guida F 1 oltre alla possibilità di ammirare da vicino una monoposto del team Visa Cash App RB F1 in esposizione. Rombo dei motori e prodotti made in Italy per brindare ai prodigi commerciali e di gradimento del pubblico di Blue Square, con le musiche della dj Fatima Koanda.