Piquadro al top . Nuovo flagship store nel cuore di Milano

Piquadro apre il nuovo flagship store in Corso Matteotti nel cuore dello shopping di lusso milanese, con 350 metri quadrati su due livelli. Lo spazio diventa manifesto dei valori del brand – innovazione, performance, multifunzionalità e design italiano – traducendo in architettura la sua cultura del progetto. Il concept gioca sull’equilibrio tra materiali naturali e tecnologia: acciaio per modernità, legno per calore, pietra per solidità. Un portale in legno, ispirato al logo, guida i visitatori verso il piano inferiore in un percorso immersivo.

Al piano terra, la gabbia espositiva introduce il mondo business, con collezioni pensate per professionisti e viaggiatori d’affari, capaci di unire eleganza e funzionalità. Un corner è dedicato alla personalizzazione, permettendo di scegliere materiali e dettagli per rendere unico ogni prodotto.

Al piano -1 prende vita il Piquadro Experience Lab: un simulatore professionale di Formula 1 traduce in esperienza fisica la ricerca di performance, mentre una parete interattiva racconta l’evoluzione degli accessori “tech inside”. Un sistema modulare alterna esposizione e storytelling, arricchendo il percorso con contenuti dinamici. Completano l’ambiente una sala per workshop e incontri, hub di connessioni tra tecnologia, design e innovazione, e una parete che ripercorre la storia del brand, dalle origini a Gaggio Montano alle collaborazioni che ne hanno consolidato il profilo internazionale.

Con questo flagship, Piquadro non apre solo un negozio ma crea un luogo esperienziale dove estetica e tecnologia esprimono l’essenza del marchio.