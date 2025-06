Piquadro al top. Alte performance e sostenibilità

di Marina Santin

Piquadro cresce. "Abbiamo chiuso un anno positivo, migliore del precedente, con un incremento del fatturato di circa il 2% – sottolinea Marco Palmieri, amministratore delegato di Gruppo Piquadro – i primi due mesi di questo 2025 confermano questa tendenza, soprattutto nei canali online e retail". Forte dei suoi successi Piquadro porta a Pitti Immagine Uomo una collezione Spring Summer 2026 che incarna la sua doppia anima, connubio di innovazione progettuale e reinterpretazione evolutiva delle collezioni iconiche.

"Sempre sottolineando – insiste Palmieri – che un prodotto premium come il nostro oggi deve essere performante, includendo nella parola performance, non solo l’estetica o la coolness ma anche la funzionalità, il comfort d’utilizzo, la riparabilità, il ciclo di vita e la sostenibilità. Questo perché il consumatore negli ultimi anni è diventato molto più attento nell’acquisto, soprattutto quando di tratta di oggetti di lusso – spiega –. Quindi puntiamo su una ricerca costante di innovazione, tecnica e funzionale, e sulla sostenibilità".

Che non è solo dichiarata, ma certificata. "Piqudro è un’azienda carbon neutral scope 1 e 2 e molti dei nostri prodotti, quasi la totalità di quelli presenti a Pitti, sono correlati da un cartellino che dichiara quale impatto hanno sull’ambiente e permette di misurarne la sostenibilità, ovvero indica la quantità di emissioni Co2 generate per produrli, certificata da un ente terzo. Negli altri prodotti, invece, viene segnalata la percentuale di materiale riciclato che li compone".

A Firenze, sarà possibile toccare con mano tutto ciò grazie a test esperienziali, pensati per dimostrare concretamente l’eccellenza dei prodotti Piquadro: la loro resistenza ai fattori di stress, la funzionalità intelligente, l’alta qualità dei materiali e l’attenzione meticolosa per i dettagli costruttivi. "Ci sarà anche un focus sulla tecnologia, pilastro strutturale del Dna Piquadro – prosegue Palmieri – raccontata attraverso l’attenta ricerca dei materiali e dei dettagli. Lo zaino Corner, ad esempio, ha il pannello posteriore realizzato in un tessuto termoregolatore di derivazione aerospaziale che consente uno scambio termico veloce assicurando il massimo comfort anche in condizioni di caldo estremo. Le buste portadocumenti, invece, sfoggiano chiusure di sicurezza finger print. Cerchiamo di integrare – dice l’ad di Gruppo Piquadro – l’innovazione nel mostro mondo, avvalendoci anche delle indicazioni di una direzione dedicata alla digital transformation dell’azienda che esamina progetti e prodotti in un’ottica futura di innovazione".

E al domani il brand guarda senza dimenticare la propria storia. Ha infatti, riletto le sue collezioni iconiche con nuove ispirazioni stilistiche e materiche. La protagonista è la linea Corner, che per la stagione primavera/estate ’26 sfoggia superfici dai riflessi metallici, lavorazioni tecniche e dettagli high-performance che ne esaltano la vocazione contemporanea. "È una grande soddisfazione vedere che una collezione creata vent’anni fa continua a dare ottimi risultati e a essere sempre attuale. La nostra resilienza è proprio questa, creare prodotti che durano, facilmente riparabili, al di là del tempo e delle mode", conclude Palmieri.