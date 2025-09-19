Pianeta gioielli. Vicenzaoro lancia le future tendenze. Un poker d’autore

Il filo rosso che lega le tendenze del prossimo autunno inverno 2025-2026, intercettati tra gli stand di Vicenzaoro September, è il gioiello come espressione dinamica del sé, profondamente connessa alla risonanza emotiva, all’adattabilità e all’evoluzione personale. Secondo l’osservatorio di Italian Exhibition Group, sono quattro le direttrici che definiscono la prossima stagione.

Modular Geometries esplora il gioiello come un sistema di elementi impilabili, intercambiabili e riconfigurabili — stimolando creatività, adattabilità e una collezione circolare. Anelli impilabili, maglie staccabili, charm intercambiabili e chiusure riconfigurabili diventano basi di un’espressione personale.

Spectrum Play porta il colore al centro dell’attenzione: gemme sfumate, strisce di smalto e tonalità stratificate. Collane di perline, anelli impilabili, orecchini spaiati e girocolli a strati offrono infinite possibilità di styling, sfumatura dopo sfumatura. Materiali etici come plastiche riciclate, smalti recuperati e micromosaici ancorano questa giocosa estetica a una volontà consapevole.

In contrasto, Quiet Elegance abbraccia la sobrietà e la profondità emotiva. Radicata nel minimalismo, privilegia texture morbide, forme raffinate e materiali sostenibili offrendo una sofisticazione calma e un valore duraturo. L’oro satinato, il platino opaco e i metalli riciclati aggiungono texture senza clamore. Perle e diamanti discreti vengono posizionati con misura.

Infine, Dynamism introduce il movimento come linguaggio di design. Ispirata al Futurismo e alla geometria Déco, incanala il moto attraverso silhouette fluide, forme cinetiche e materiali misti che rispondono al ritmo del corpo: polsini curvi, spille modulari e maglie espandibili catturano la trasformazione della materia.