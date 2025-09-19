Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Moda

ModaPianeta gioielli. Vicenzaoro lancia le future tendenze. Un poker d’autore
19 set 2025
REDAZIONE MODA
Pianeta gioielli. Vicenzaoro lancia le future tendenze. Un poker d’autore

Il filo rosso che lega le tendenze del prossimo autunno inverno 2025-2026, intercettati tra gli stand di Vicenzaoro September, è...

Il filo rosso che lega le tendenze del prossimo autunno inverno 2025-2026, intercettati tra gli stand di Vicenzaoro September, è il gioiello come espressione dinamica del sé, profondamente connessa alla risonanza emotiva, all’adattabilità e all’evoluzione personale. Secondo l’osservatorio di Italian Exhibition Group, sono quattro le direttrici che definiscono la prossima stagione.

Modular Geometries esplora il gioiello come un sistema di elementi impilabili, intercambiabili e riconfigurabili — stimolando creatività, adattabilità e una collezione circolare. Anelli impilabili, maglie staccabili, charm intercambiabili e chiusure riconfigurabili diventano basi di un’espressione personale.

Spectrum Play porta il colore al centro dell’attenzione: gemme sfumate, strisce di smalto e tonalità stratificate. Collane di perline, anelli impilabili, orecchini spaiati e girocolli a strati offrono infinite possibilità di styling, sfumatura dopo sfumatura. Materiali etici come plastiche riciclate, smalti recuperati e micromosaici ancorano questa giocosa estetica a una volontà consapevole.

In contrasto, Quiet Elegance abbraccia la sobrietà e la profondità emotiva. Radicata nel minimalismo, privilegia texture morbide, forme raffinate e materiali sostenibili offrendo una sofisticazione calma e un valore duraturo. L’oro satinato, il platino opaco e i metalli riciclati aggiungono texture senza clamore. Perle e diamanti discreti vengono posizionati con misura.

Infine, Dynamism introduce il movimento come linguaggio di design. Ispirata al Futurismo e alla geometria Déco, incanala il moto attraverso silhouette fluide, forme cinetiche e materiali misti che rispondono al ritmo del corpo: polsini curvi, spille modulari e maglie espandibili catturano la trasformazione della materia.

