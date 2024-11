Philippe Watch. Dettagli vintage ed eleganza al polso

Un meraviglioso viaggio nel tempo, consente a Philip Watch di ripercorrere un cammino lungo 166 anni. Era il 1858, quando a Napoli Francois Philippe, lungimirante esponente della comunità svizzera, inizia a fare produrre una linea di segnatempo nella sua patria d’origine fondando Philippe Watch: il primo marchio di orologi Swiss Made presente in Italia.

La storia narra che in un secondo momento nel 1937, il marchio che era stato regolarmente registrato in Italia, verrà modificato nell’attuale Philip Watch grazie ad un gentleman agreement tra la proprietà e Patek Philippe, al fine di evitare confusione con la nota maison svizzera. La nuova collezione mantiene i dettagli vintage come i numeri arabi, le lancette ed il vetro doppio curvo ed è declinata in sei esemplari principali innovati nel movimento automatico day-date.

Nel modello protagonista della stagione, Museum (nella foto), il tocco di rosso, caratteristico dell’originale, è ripreso sulla minuteria. Sul raffinato quadrante ’bubble printing’, per un moderno effetto 3D, trova posto al 3 la finestra con giorno e data. Cassa e bracciale sono in acciaio, per i look più formali nell’elegante box dedicata, è disponibile il cinturino addizionale in pelle nero insieme al tool leva anse. Due le versioni con datario che indica il giorno in lettere sul 12 e la data a ore 3, proposte con dial nero e bracciale acciaio o nell’abbinamento dal sapore vintage sabbia con cinturino marrone.