Passione Diego M. Lo stile iconico di una famiglia

DIEGO M. Un brand italiano che ha fatto della dimensione familiare la sua forza e della passione la sua cifra stilistica. Fondato da Diego Mazzi insieme alla moglie Manuela Bortolameolli, DIEGO M è oggi un punto di riferimento internazionale per chi cerca capi outerwear sofisticati, glamour e contemporanei, capaci di coniugare stile, funzionalità e ricerca. Ogni capo nasce dall’amore e dall’esperienza quotidiana: l’abito pensato per vivere la vita reale, accompagnare i gesti, dare sicurezza e bellezza a chi lo sceglie. Non è un caso se i modelli DIEGO M riescono a unire sartorialità e comfort, rigore e morbidezza: sono frutto di uno sguardo che sa cosa serve davvero a una donna dinamica e contemporanea.

Questa visione trova massima espressione nelle eco-pellicce, diventate negli anni un capo sempre più apprezzato sia per l’aspetto etico sia per la funzionalità. Lavorate con una tecnica che riproduce alla perfezione la ricchezza delle pellicce naturali, le eco-fur DIEGO M sorprendono per la loro bellezza, la morbidezza al tatto e la profondità cromatica. Il risultato è un capo che unisce estetica e responsabilità, lusso e sostenibilità. Sono veri e propri oggetti del desiderio che parlano al cuore delle donne moderne, attente tanto allo stile quanto ai valori.

Nella collezione Autunno/Inverno 2025-26 spicca poi un capo destinato a diventare icona: il Bridge. Come suggerisce il nome, rappresenta un ponte tra due mondi, quello del piumino tecnico e quello del cappotto elegante. La sua linea pulita e contemporanea lo rende estremamente versatile: perfetto in città come nelle località di montagna, ideale per un look dinamico che non rinuncia alla raffinatezza. È la sintesi più autentica della filosofia DIEGO M, fatta di contaminazioni, sperimentazioni e coerenza stilistica.

La nuova collezione propone piumini ultraleggeri ma performanti, cappotti dalle linee fluide e strutturate, montoni di lusso dal taglio sartoriale. La palette cromatica è calda e avvolgente, con bordeaux intensi, sfumature di grigio, beige, caramello e marrone scuro che dialogano con accenti luminosi e cromie più vibranti.

Ogni dettaglio, dal taglio alla finitura, racconta la volontà di creare modelli capaci di accompagnare la quotidianità femminile con eleganza e funzionalità. Oggi, a più di vent’anni dalla nascita, DIEGO M continua a crescere nei mercati di tutta Europa senza perdere di vista le proprie origini. Le collezioni vengono ideate e sviluppate all’interno della famiglia, con i figli che hanno raccolto l’eredità dei fondatori e contribuiscono a scrivere nuove pagine di questa avventura imprenditoriale. Una storia fatta di amore, impegno e visione, che ha saputo trasformare il capospalla in un simbolo di identità, stile e personalità.

DIEGO M non è solo un marchio di moda: è un racconto familiare che si indossa, un modo di vivere l’inverno con calore, leggerezza e autenticità. Ogni collezione porta con sé il messaggio più importante: quando un capo nasce dall’amore, resta nel tempo.