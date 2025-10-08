Parigi chiude fra extraterrestri, androgini e altri bohémien

Quando Thom Browne sceglie di invadere Parigi, non porta solo un esercito di alieni: sta mandando l’America in passerella. Nel suo show 2026, i “little green men”, figure argentate o verdognole, non rappresentano fantasmi cosmici ma metafore di un soft imperialismo estetico. Browne è il più cerebrale degli stilisti Usa e costruisce con precisione artigianale un distillato di uniformi, gessati, strisce regimental, arti multipli (i pantaloni di maniche multiple che spuntano pure sulla schiena dei blazer).

I suoi extraterrestri consegnano cartellini (“We Come in Peace”) e si prestano a una teatralità che è esportazione di meraviglia. Un E-T in completo gessato apre la sfilata, seguito da esseri dalla testa argento in abiti preppy gonfiati a proporzioni celestiali. Blazer sgargianti con frange e cravatte oversize si alternano a gonne a palloncino su uniformi patchwork, fino al gran finale di abiti da sera argentei e completi da tennis metallici. Inquietante e politico.

Niccolò Pasqualetti gioca la mossa opposta: non un’invasione, ma un’architettura interna che disorienta i codici. Dove Browne invade, lui ricuce. La sua collezione dissolve i generi con la naturalezza con cui altri li esibiscono: spalline imbottite come domande, gonne che sbucano da pantaloni, materiali tattili che cambiano pelle a ogni passo. Non c’è ideologia, solo una forma nuova di ordine poetico.

Le sue silhouette sono tagliate da operazioni ambigue: capi che si scompongono, gonne che emergono da pantaloni, tessuti trapuntati e laser-cut, spalle che si piegano e si disfano. E lo fa con il rigore di chi sa che la rivoluzione più grande è accettare che il confine fra “maschile” e “femminile” non è una barriera ma una cucitura mobile. Un esercizio di chi rifiuta la guerra dei sessi e la sostituisce con un’eleganza senza pronome.

E poi c’è il romanticismo delle due sorelle australiane dietro il marchio Zimmermann, che si si riconnettono alla libertà degli anni Settanta, all’estetica bohémienne con abiti floreali che sembrano scritti in corsivo, ricami che sembrano segni di mappe interiori.

Così, tra gli alieni di Browne, la quiete androgina di Pasqualetti e il “boho“ poetico di Zimmermann, Parigi non parla solo di stile ma di geopolitica estetica. L’America sbarca per incantare, l’Europa si difende con il pensiero, l’Australia riconsegna al mondo la leggerezza come gesto radicale. La morale è semplice: non siamo noi a osservare gli alieni. È la moda che, da un altro pianeta, continua a guardarci e a chiedersi se siamo pronti ad accoglierla davvero.