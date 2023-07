Parigi, Chanel sfila lungo la Senna. L’alta moda bella e possibile di Virginie Viard

Parigi, 4 luglio 2023 – Una bella sorpresa quella che ci ha fatto stamattina Virginie Viard, direttrice creativa di Chanel (dal marzo 2019, dopo la morte del suo maestro Karl Lagerfeld), mandando ad aprire il defilè un’attrice, quasi una sua sosia, quale Caroline de Maigret, bella, alta e slanciata e con i capelli lunghi come lei. Dopo Caroline un corteo bello di modelle, una con una giacca rossa e un bel setter nero al guinzaglio, e poi una carrellata di alta moda bella e possibile, lussuosa ma portabile, quasi quotidiana per i cappottini da giorno e i tailleur di lana bouclè con gonna appena al ginocchio, i pantaloni morbidi, le bluse volanti e i cestini di paglia con dentro romantici fiori.

Chanel sfila sul molo lungo la Senna

Non manca il più classico dei robemanteau, come neppure non mancano le decolletè con tacco e punta dorate. un’immagine rassicurante, di una donna pienamente cosciente di sè anche se ricca e esclusiva, che non ha bisogno di esagerare per imporre potere e personalità.

Questo il nuovo Chanel secondo la brava Virginie Viard che fa impennare i conti della maison con grande sollievo e soddisfazione dei proprietari della maison, i fratelli Alain e Gerard Wertheimer, riservatissimi e mai in prima fila.