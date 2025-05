Orologi di alta gamma e gioielli. Bartorelli: innovazione e qualità

Nel mondo dei gioielli e degli orologi d’alta gamma, da sempre, Bartorelli Gioiellerie, realtà italiana dalla vocazione internazionale, è sinonimo di eccellenza e prestigio. Due atout che, uniti alla passione, a un’attenta gestione familiare e a una cura estrema del servizio, permettono al gruppo di essere una vetrina ambita dai brand più esclusivi del mondo, come Patek Philippe, Cartier, Bulgari, Jaeger-LeCoultre, Breguet, IWC e Chopard, solo per citarne alcuni.

Presente su tutto il territorio italiano con dieci boutique, Gioiellerie Bartorelli, oltre allo storico negozio di Riccione, dove ha sede anche il suo quartier generale, si trova anche a Bologna, Forte dei Marmi, Cortina d’Ampezzo, Milano Marittima, Milano e Firenze, con punti vendita che si rivelano dei luoghi di incontro per una clientela alla ricerca del lusso e dell’esclusività.

Location di grande appel e suggestione, proposte adatte al gusto internazionale, assistenza tecnica personalizzata, sono alcuni dei punti di forza del gruppo, guidato da Carlo Bartorelli, Presidente e Amministratore Unico, affiancato dalla moglie Emanuela, direttore creativo di Bartorelli Rare and Unique, e dai figli Marco, responsabile dello sviluppo digital e marketing, Federica, che coordina la selezione e le vendite dei brand di gioielleria, e Alessandro, che gestisce le relazioni e le vendite delle linee di orologeria.

L’innovazione tecnologica e lo sviluppo del mercato e-commerce, sono un altro fiore all’occhiello, tanto che il gruppo Richemont ha scelto Bartorelli Gioiellerie come primo rivenditore autorizzato italiano a poter commercializzare on-line i prodotti di tutti i marchi che fanno capo al gruppo stesso, una vera rivoluzione per il commercio di orologeria di alta gamma. Dal 2021 Bartorelli Gioiellerie ha dato il via a un nuovo progetto di sviluppo. Non solo punti vendita multibrand ma boutique monomarca in partnership con i brand più prestigiosi del lusso. Ecco allora le boutique Hublot e Bulgari a Forte dei Marmi, Jaeger-LeCoultre a Bologna, IWC a Firenze e Patek Philippe a Forte dei Marmi.

"Essere presenti nella distribuzione in partnership con i marchi più importanti della gioielleria e dell’orologeria di alta gamma rappresenta per noi, oggi, una scelta strategica. La collaborazione e la stima con Bulgari, Hublot e il gruppo LVMH è da sempre forte e reciproca – dichiara Carlo Bartorelli –. Essere partner distributivi dei grandi brand rappresenta un’importante fase di crescita e consolidamento per la nostra realtà".