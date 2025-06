Niccolò Pasqualetti. La libertà del vestire

L’edizione 108 di Pitti Immagine Uomo guarda con interesse ai territori della ricerca stilistica e della sperimentazione fashion, valorizzando una creatività che emana eclettismo e proiezione al futuro. Guest Designer di questa edizione sarà Niccolò Pasqualetti, il giovane stilista toscano – già finalista al LVMH Prize 2024 – accreditato come una delle voci più talentuose della nuova scena globale. Da Parigi – dove sfila nel calendario ufficiale della Fashion Week – Pasqualetti porterà a Firenze il suo stile e la sua visione. Nei giorni di Pitti Uomo, una sfilata-evento fa da cornice esclusiva al debutto della menswear collection.

"Un po’ come Jean Arp, che ha ispirato il suo lavoro di gioielleria, Niccolò Pasqualetti inventa con i suoi capi nuove forme di realtà sperimentando materiali diversi. Partendo dai codici sartoriali del guardaroba italiano, reinterpretati in modo audace, Niccolò dà vita a collezioni dove passato e presente, maschile e femminile, classico e contemporaneo, convivono in modo assolutamente originale e organico", dice Francesca Tacconi, Special Events Coordinator di Pitti Immagine.

"È stato dunque semplice farsi contagiare dal linguaggio riconoscibile e dalla ricca complessità di riferimenti e messaggi – continua Tacconi –. Ma a farci sentire a casa sarebbe bastata l’eleganza sottotraccia del suo background italiano, silenzioso custode di radici e storie, di tracce artigiane ed expertise. Siamo elettrizzati all’idea di celebrare, a Firenze, il fresco e inarrestabile talento di un toscano doc capace di unire, in un colpo d’occhio, sofisticatezza estetica e libertà espressiva".

"Per me – afferma Niccolò Pasqualetti – ha un grande valore essere stato invitato a sfilare a questa stagione di Pitti Immagine Uomo, che ho sempre considerato sinonimo di rigore nel realizzare e dare significato agli abiti. Essendo nato vicino a Firenze, sono particolarmente grato di questa opportunità di poter tornare e presentare qui il mio lavoro. I codici dell’abbigliamento maschile da sempre influenzano il mio desiderio di precisione, di creare dettagli espressivi e di esprimere una certa libertà nel vestire. Ho una grande voglia di far evolvere questi codici pur rimanendovi fedele".