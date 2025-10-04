Moda, la stagione dei vestiti che “sussurrano” a chi li indossa: il guardaroba è un organismo in simbiosi con la pelle

Parigi – E se i vestiti fossero coscienti e avessero delle intenzioni, che farebbero con e su di noi? Certo, non saremmo loro antipatici, con quel che abbiamo investito per averli. Ma loro? Forse vorrebbero espandersi, trasformarsi, mutare con noi, alleati gentili che chiedono al corpo di poter pensare.

Issey Miyake l’ha messo in scena: “Being Garments, Being Sentient” è il titolo di una collezione che è una domanda dal punto di vista dei vestiti. Al Centre Pompidou le forme sembrano crescere da sole, giacche con aperture spostate costringono a nuovi gesti, pantaloni con pannelli “a manica” ridisegnano la postura. Il direttore creativo Satoshi Kondo rilegge la moda come ingegneria del movimento, con quella sottigliezza nipponica per cui le cose più teoriche risultano paradossalmente utilissime alla vita.

Issey Miyake

Anche l’alleanza con Camper - il progetto “Peu Form”, sviluppato come un unico pezzo di pelle che avvolge il piede - riaffiora nella grammatica della trasformazione e diventa abito. Ci sono vari capitoli: la sezione “Arms” sposta le maniche in luoghi inattesi e moltiplica i modi d’uso; “A Shopper’s Body” è una satira elegante dell’iperconsumo, tasche e oggetti incorporati come promemoria del desiderio; con “Palindrome” la gerarchia tra dritto e rovescio evapora: la fodera è camicia, la camicia può apparire sulla schiena, il dentro diventa fuori. Il risultato è euforico: il guardaroba si comporta da organismo in simbiosi con la pelle e l’atto di vestirsi diventa una relazione a due, reciproca e affettuosa.

Sono i capi stessi a sussurrare: lasciami fare, ti porto io. I capi di Uma Wang – amatissima in Italia, dove prende i suoi tessuti e realizza la produzione - fanno provare la gioia di sculture che camminano: una colonna di pietra si fa jersey, un panneggio si rivela taglio e non nostalgia, un’idea di Rinascimento mette di essere marmo e diventa donna.

Le creazioni di Rick Owens non temono l’acqua. Anzi: entrano nella vasca del Palais de Tokyo con la naturalezza di chi conosce il proprio peso e la propria leggerezza. Le spalle metalliche scintillano come corazze, le frange di pelle garriscono al vento. Le stampe sono una copia della carta stellare dello stilista che suo padre una volta fece per lui.

Julien Dossena per Rabanne ha eseguito un brillante collasso temporale che fonde l'estetica degli anni '70 con i dettagli decorativi degli anni '30 e una ribellione in stile anni '90. L'effetto di questa fusione è ottenuto attraverso l'uso di paillettes liquide e tute da sub rovesciate e abbandonate sui fianchi, reinventando la maglia metallica per l'uso diurno. La collezione è chiaramente destinata a una “maximalist summer girl” con gonne a frange metalliche che sbatacchiano come uno strumento a percussione.

Gli abiti di Carven sussurrano un'altra verità, più intimista e rarefatta. Sotto la guida del nuovo direttore creativo Mark Thom as, sono vestiti che respirano. Una serie di look bianchi iniziali apre la sfilata come un nuovo inizio. Si tratta di capi che giocano su una sensualità tranquilla e rilassata: la spallina di una tuta di seta scivola sulla spalla, l'abito camicia abbottonato sul retro offre fugace accenno di pelle scoperta. L'ispirazione, ha spiegato Thomas, è «una donna a Parigi a luglio». Tessuti come voile di cotone, jacquard e moiré rendono omaggio al savoir-faire francese, ma con una comodità che è dichiarazione di stile.