Mito Chrono Bike. Festina omaggia velocità e precisione

"Il nostro 2024 si chiude in controtendenza rispetto all’andamento del settore, e questo ci dà ancora più fiducia nel lavoro fatto. Abbiamo costruito valore grazie a una proposta di prodotto ampia, accessibile e ben differenziata, e a una comunicazione capace di adattarsi ai linguaggi dei vari target. Festina Italia cresce perché riesce a intercettare gusti, stili di vita e aspettative in continua evoluzione". Così, Paolo Galimberti, Direttore Generale di Festina Italia, commenta un anno di successi. Festina Italia ha chiuso il 2024 con un bilancio in crescita e un fatturato che supera i 16,4 milioni di euro, segnando un incremento dell’1,77% rispetto all’anno precedente.

Una crescita che, coinvolgendo tutti i canali di vendita, con un +4,5% del normal trade, registra numeri importanti per tutti i brand, permettendo al fatturato globale di raggiungere la cifra di 16.407.605 euro. Festina Italia è quindi sempre più protagonista del mercato orologiero con, a trainare la performance, il marchio Festina, che da solo supera i 12 milioni di euro di fatturato con una crescita del 7,55%.

Un ruolo sempre più strategico che premia la coerenza della strategia e un’offerta che alla precisione dell’orologeria svizzera, capacità di anticipare le tendenze e un’estetica contemporanea e accessibile, offrendo segnatempo che riflettono lo stile di vita e la personalità di chi li indossa. Tra i molti ambiti in cui il brand ha dimostrato la sua eccellenza, spicca quello degli orologi sportivi, dedicati in particolare al ciclismo che da sempre ha un significato unico per il brand.

A testimoniarlo, la nuova edizione della sua iconica gamma Festina Chrono Bike, omaggio alla velocità, alla precisione e alla determinazione. Con la collezione Festina Chrono Bike 2025, debuttano 25 nuove referenze: 7 modelli full steel con cassa in acciaio inossidabile 316L, 6 modelli con cinturino in silicone multicolor assortito stilisticamente, 6 modelli con cassa in acciaio inossidabile 316L rivestita con PVD oro, disponibili con bracciale in acciaio inossidabile 316L o elegante cinturino in pelle, 2 Special Edition con rivestimento PVD verde e PVD blu per cassa e bracciale tono su tono. Completa la collezione la Chrono Bike Limited Edition (solo 999 pezzi numerati), un gioiello per collezionisti con i raggi e una catena da bicicletta stilizzata ad avvolgerne il design, quadrante dai colori accesi e vetro zaffiro e retro cassa esclusivo, tributo al ciclismo e alla precisione orologiera.

L’intera collezione Festina Chrono Bike 2025 vanta nuove caratteristiche tecniche avanzate: la cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L per resistere a urti, graffi e corrosione e proteggere il meccanismo al quarzo di altissima precisione al suo interno; i quadranti, in tonalità vivaci ed energiche, garantiscono un’ottima leggibilità e funzionalità e vedono un perfetto equilibrio tra la disposizione dei contatori ai cardinali (3-6-9), il datario a ore 6 e la scala tachimetrica che corre intorno al bordo; e gli indici e le ampie sfere luminescenti permettono di leggere l’ora anche con scarsa illuminazione. Una delle principali novità è la corona a vite, che aumenta l’impermeabilità fino 200 metri di profondità, rendendo il nuovo Chrono Bike ancora più affidabile e pronto ad affrontare qualsiasi sfida.