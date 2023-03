Milly Carlucci e il tailleur pantalone che non passa mai di moda

Milly Carlucci in un classico tailleur pantalone total white

Conduttrice di punta di Raiuno, dal febbraio 2005 al timone di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci in queste settimane si contende la palma di regina del sabato sera sfidando, con la quarta edizione de “Il cantante mascherato”, la corazzata di “Amici” di Maria De Filippi. Grande professionista, attenta a ogni dettaglio, Milly Carlucci è ormai da anni una vera e propria icona del “bon ton”, con un look inconfondibile, sempre improntato alla ricerca di un’eleganza classica (ma intramontabile) senza disdegnare qualche tocco spiccatamente glamour. Spesso gli outfit della conduttrice virano sul tailleur pantalone che sapientemente alterna all’abito lungo. D’altronde la stessa Carlucci, intervistata qualche tempo fa da Antonella Clerici, posta di fronte alla scelta tra abito e tailleur aveva dichiarato «Tailleur pantalone tutta la vita!». E le prime due puntate de “Il cantante mascherato” hanno confermato la tendenza. Sabato 18 marzo Milly ha esordito in total black con una giacca lunga impreziosita da bottoni e frange gioiello, il sabato successivo la scelta è caduta su giacca bianca (più corta, ma sempre su pantaloni neri), con bottoni preziosi e spalle strutturate con frange scintillanti.



I tailleur pantalone primavera-estate 2023: vince il soft tailoring



La scelta super trend: giacche abbinate a bermuda e shorts (anche audaci)



Stampe floreali a contrasto, toni verde acqua e celeste, il colore più fashion dell’estate

che avvolgono la silhouette senza costringerla edando un senso di libertà: questa primavera il tailleur pantalone ci porta un po’ indietro nel tempo, andando a pescare nella moda degli anni Novanta. Quindi minimalismo e semplicità. Le giacche, che spesso presentano spalle strutturate (senza eccessi! Dimenticate le esagerazioni degli anni Ottanta), si aprono su crop top, trasparenze o direttamente sulla pelle nuda - ma c’è chi sceglie anche l’intramontabile camicia bianca, addirittura si potrebbe optare per una t-shirt per uno stile più streetwear -, i. Un abbraccio reso ancor più avvolgente daMentre la gonna scompare,. Tagli oversize molto generosi in tonalità soft, blazer sartoriali doppiopetto, in tweed (tornato strepitosamente alla ribalta), bermuda con risvolti decisamente importanti, giacche lunghe in abbinata a pantaloncini più corti, per osare, cambiare, giocare con i volumi, sentirsi più sensuali senza perdere un briciolo di bon ton, per un’Le nuance neutre che accarezzano la nostra pelle saranno protagoniste, ma chi ama i colori potrà accendere la bella stagione scegliendo le. La palette cromatica dei look proposti si spinge al verde acqua e agli azzurri, al blu e, soprattutto,. Proprio come è stato presentato da Jil Sander, tailleur completo giacca pantalone in azzurro cielo con una camicia preziosa, rigorosamente bianca, scarpe e accessori neri. Non manca, infine,. Lo stilista belga punta su un outfit che non ha paura di rompere gli schemi, se volete osare il risultato sarà strepitoso.