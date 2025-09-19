MICAM 2025. Mezzo secolo di storia calzaturiera

MICAM, evento leader della calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile, ha celebrato 50 anni di storia con la sua centesima edizione, andata in scena a Fieramilano Rho dal 7 al 9 settembre.

Mezzo secolo fatto di know-how, innovazione, Made in Italy e vision internazionale che hanno reso il salone calzaturiero un evento globale. La manifestazione è diventata un vero e proprio punto di riferimento, non solo per le piccole e medie imprese tricolori, che rappresentano il vero substrato economico e produttivo dell’Europa, ma anche per i marchi internazionali. MICAM, evento leader globale della calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile, rappresenta la storia di un’eccellenza italiana fondata su un connubio unico tra l’arte del saper fare e una passione autentica, guidato da un’innovazione costante e da una continua ricerca di stili e tendenze.

Sono numerose le tappe che ne hanno scandito il successo. Se la nascita è riconducibile al 1931 a Vigevano, culla della calzatura italiana, è nel 1974 che avviene la svolta strategica della manifestazione, assieme ad A.N.C.I. l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. Essa ne assunse la gestione, per consolidarla ulteriormente negli anni successivi. Con il nuovo millennio, Milano divenne la sede definitiva, aprendo un percorso rivolto sempre più all’internazionalizzazione. Nel 2017, il progetto si arricchì ulteriormente di spazi dedicati ad eventi, formazione, intrattenimento, seminari e aree speciali. Venne abbracciata la digitalizzazione e introdotto il concetto di marketplace per fornire un’esperienza di visita memorabile.

Un ulteriore passo avanti avvenne nel 2018 con il rebranding di MICAM Milano. Grazie a un’esposizione di 1000 brand provenienti da tutto il mondo, la kermesse oggi rappresenta un crocevia di culture, creatività e visioni, attraendo buyer da oltre 150 Paesi. MICAM 100, presieduta da Giovanna Ceolini, è stata inaugurata alla presenza del Ministro Urso con l’annullo del Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, alla presenza di stampa e istituzioni. Il salone ha acceso i riflettori sulle novità di prodotto dedicate alla primavera-estate 2026 delle migliori aziende internazionali e dei marchi simbolo dei distretti manifatturieri italiani, che fanno grande il Made in Italy nel mondo.

Il 2025 è un anno speciale anche per Assocalzaturifici. L’associazione, che rappresenta a livello nazionale 500 aziende del settore, festeggia infatti il suo 80° anniversario. Otto decenni dedicati alla promozione dell’eccellenza calzaturiera italiana nel mondo. Un doppio traguardo che ha reso questa edizione 100 di MICAM ancora più straordinaria e pronta a vivere un nuovo secolo.