Massima precisione. La sfida di Grand Seiko. Calibro Spring Drive

La ricerca dell’alta precisione che da sempre anima Grand Seiko raggiunge nuovi traguardi con Calibro Spring Drive 9RB2 U.F.A., ’Ultra Fine Accuracy’, il movimento da polso attualmente più preciso alimentato da una molla che, grazie al suo design compatto, permette di creare orologi con una cassa del diametro di soli 37 mm.

Il Calibro 9RB2, che debutta in due creazioni della Evolution 9 Collection, una in High-Intensity Titanium, l’altra in Platino 950, garantisce una precisione di ±20 secondi all’anno grazie a metodi avanzati di produzione e lavorazione per l’oscillatore al quarzo e il circuito integrato (IC) di nuova concezione. Inoltre, la frequenza di ogni singolo oscillatore al quarzo viene misurata a diverse temperature e i dati risultanti, necessari per la termocompensazione, programmati nel circuito integrato a basso consumo.

Sia l’oscillatore che il sensore sono sigillati sottovuoto per ridurre al minimo le variazioni di temperatura e proteggere dai fattori esterni. Inoltre, per la prima volta in un movimento Spring Drive, il nuovo calibro adotta un interruttore di regolazione per correggere eventuali divergenze nella precisione. Il suo design poi, s’ispira alla natura che circonda il Shinshu Watch Studio, dove viene realizzato: le pietre rievocano le stelle sopra le montagne e la texture delle superfici la brina invernale sugli alberi.

Entrambi gli orologi, il cui design rappresenta una continuazione del Grand Seiko Style che risale all’iconico 44GS del 1967, sono decorati dall’iscrizione ’Spring Drive Ufa’ a ore 6, sfoggiano un quadrante (blu con riflessi argentati per la versione in titanio e blu più scuro per quella in platino) che ricorda le foreste gelate degli altipiani di Kirigamine; lancette e indici prominenti e scanalati per un’ottima leggibilità; e cassa di 37 mm di diametro con lucidatura Zaratsu di Grand Seiko e baricentro basso per il massimo comfort.

Il bracciale infine – in coccodrillo per l’orologio in Platino 950 e con fibbia con microregolazione per quello in High-Intensity Titanium – ha un ampio spessore e una larghezza che supera la metà delle dimensioni della cassa per una vestibilità ottimale.

Marina Santin