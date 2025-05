Roma, 29 maggio 2025 - Maria Grazia Chiuri lascia la direzione artistica di Dior. A rendere ufficiale la notizia è la storica maison di alta moda che oggi fa parte del gruppo del lusso Lvmh. La sfilata Cruise 2026 tenutasi a Roma martedì scorso è stata quindi l'ultima al timone della casa di moda per Chiuri, che dovrebbe passare il testimone a Jonathan Anderson, il quale da aprile è stilista della linea maschile di Dior.

"Dopo nove anni, lascio la maison Dior felice della straordinaria opportunità che mi è stata data", spiega la stilista in un post su Instagram. "Vorrei ringraziare il signor Arnault per la fiducia accordatami e Delphine per il suo supporto".

"Sono particolarmente grata alla mia squadra e al’atelier per il lavoro svolto – continua la stilista nel suo commiato – Il loro talento e la loro competenza mi hanno permesso di realizzare la mia visione della moda femminile impegnata, in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste. Insieme – conclude - abbiamo scritto un capitolo straordinario e d’impatto di cui sono immensamente orgogliosa”.

Le voci di un possibile addio circolavano già da qualche mese, intensificatesi dopo la recente sfilata di Roma, che molti avevano interpretato come un congedo creativo. Chiuri è stata una figura storica per Dior, essendo stata la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice creativa delle collezioni femminili di Haute Couture, Prêt-à-porter e accessori della celebre casa di moda francese. Sotto la sua guida, Dior ha visto una crescita significativa delle vendite, passando, secondo alcune fonti, da circa 2,2 miliardi di euro nel 2017 a 9,5 miliardi nel 2023.

Nei suoi 9 anni di direzione artistica Chiuri, di origini pugliesi e con un passato da Fendi e Valentino, ha impresso al marchio uno stile inconfondibile, pieno anche di messaggi femministi sulle passerelle. Celebre la t-shirt "We Should All Be Feminists" o la stola-manifesto indossata a Sanremo da Chiara Ferragni con la scritta sulle spalle ‘Pensati libera’.

Il post su Instagram

L’ultima sfilata e la ‘Roma di Maria Grazia’

Per il ritorno a Roma con la collezione Dior Cruise 2026 Chiuri ha scelto un gioiello settecentesco, Villa Albani Torlonia, dal 1866 di proprietà dei Torlonia, anche se venne costruita alla metà del XVIII secolo per il cardinale Alessandro Albani, nipote di papa Clemente XI, per ospitare la collezione di sculture greche e romane di grande pregio curata da Johann Joachim Winckelmann, bibliotecario e confidente del cardinale per l'allestimento della collezione. In omaggio alla capitale, Chiuri ha scritto e fatto pervenire ai suoi 800 ospiti, tra cui molte celebrity, riunite la sera prima in un dinner nei giardini di Villa Medici, la guida "La Roma di Maria Grazia" in cui ha indicato atelier, musei, ristoranti e luoghi del cuore.