Moda
ModaMaria Grazia Chiuri al timone di Fendi: è la nuova direttrice creativa
14 ott 2025
REDAZIONE MODA
Maria Grazia Chiuri al timone di Fendi: è la nuova direttrice creativa

La designer torna ‘a casa’ dopo 9 anni alla guida di Dior. “Pronta a scrivere un altro capitolo di questa straordinaria azienda al femminile”

Maria Grazia Chiuri nominata nuova direttrice creativa di Fendi (foto Ansa)

Maria Grazia Chiuri nominata nuova direttrice creativa di Fendi (foto Ansa)

Milano, 14 ottobre 2025 – Da oggi Maria Grazia Chiuri assume il timone di Fendi. Lo comunica la maison in una nota che annuncia il ‘ritorno a casa’ della stilista, nominata nuova chief creative officer, direttrice creativa. Chiuri, 61 anni, raccoglie il testimone di Silvia Venturini Fendi – terza generazione della famiglia romana fondatrice della casa di moda – che ha guidato l’azienda dopo la lunga direzione di Karl Lagerfeld e che dal primo ottobre è presidente onoraria. 

Maria Grazia "è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi – afferma Bernard Arnault, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Lvmh  – e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività all'interno del gruppo Lvmh, dopo aver condiviso la sua visione audace della moda”. 

Lo scorso maggio Chiuri aveva lasciato la guida di Dior dopo 9 anni: ora si appresta a firmare la nuova collezione autunno/inverno 2026/2027 per la maison dove è cresciuta. La rivedremo dunque in passerella a Milano il prossimo febbraio. 

"È con onore e gioia  che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle – commenta la stilista –. Questo luogo è stato una fucina di talenti e il punto di partenza per molti creativi, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di nutrire generazioni di visioni e competenze. Ringrazio il signor Arnault per la fiducia accordatami nell'affidarmi il compito di contribuire a scrivere un nuovo capitolo della storia di questa straordinaria azienda al femminile”.

© Riproduzione riservata