Magia Tombolini . L’eleganza delle radici è lo stile del presente

La collezione primavera/estate 2026 di Tombolini è una fusione perfetta di tradizione e innovazione, diretta emanazione del suo heritage storico-culturale e del suo territorio, le Marche. A Pitti Uomo 108, ogni capo racconta una storia di artigianalità e passione, riflette l’autenticità del patrimonio che custodisce il dna del brand e asseconda l’evoluzione della sua visione sartoriale in chiave contemporanea e sostenibile.

Pensate per le vacanze in famiglia e le fughe del fine settimana, le giacche Zero Gravity Holiday trasformano ogni momento in un’esperienza di stile e leggerezza. Leggere come una brezza estiva, si

trasportano con facilità grazie alle pratiche bretelle interne e offrono una protezione disinvolta, grazie a tessuti traspiranti e, in alcuni casi, idrorepellenti. Il design ricercato le rende ideali per passare con naturalezza da contesti informali a situazioni più eleganti. Capi comodi, versatili e curati nei minimi dettagli accompagnano l’uomo Tombolini alla scoperta di nuove destinazioni e nei momenti di autentico relax.

E ancora, t-shirt e polo in filo di Scozia e seta, camicie a maniche corte, pantaloni con zip invisibili e coulisse: ogni particolare, pensato per il comfort e la libertà di movimento, compone un guardaroba da viaggio dove stile e funzionalità viaggiano nella stessa direzione. La palette colori per la primavera/estate 2026 di Tombolini si ispira ai toni naturali e ai paesaggi naturali delle Marche – il blu dell’Adriatico, il verde delle colline, il sabbia delle spiagge – combinati con le sfumature calde dei terracotta e del giallo sole in un affresco vibrante in perfetta armonia con le tendenze contemporanee.

Accanto alla proposta urban, si distingue la linea TMB Running: espressione di uno stile di vita attivo e della crescente attenzione verso il benessere e lo sport. Una collezione che fonde estetica e funzionalità, pensata per l’uomo dinamico che cerca performance elevate senza rinunciare all’eleganza. I dettagli sartoriali si intrecciano con soluzioni tecniche in un total look che include capi idrorepellenti, realizzati con materiali riciclati ed eco-sostenibili, come quelli derivati dal riciclo di reti da pesca, gomma e plastica e progettati per offrire massima libertà di movimento. Ne nasce una sintesi raffinata tra sartorialità e sport, che ridefinisce l’activewear con uno stile essenziale e sofisticato.