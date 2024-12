Magia Mabina Gioielli. Tre generazioni di orafi per prodotti di qualità

Mabina Gioielli continua a brillare e arriva al Natale con alcune novità. Dal mondo degli orecchini, imperdibili Luce (in foto), placcati in oro o argento a forma di luna crescente. Oppure Chunky, orecchini a cerchio aperto in argento placcato oro 18K e per concludere, Luxury, in argento a goccia con zirconi.

Sul versante dei bracciali, Feeling, placcato oro con un ciondolo a forma di cuore; Scandalo a corte, bracciale con maglie ottagonali; Santorini, bracciale con fusion stone glass verde e infine Privilegio, con catena groumette diamantata. Si aggiunge alla famiglia delle collane Incantesimo, girocollo in argento con ciondolo a forma di fiore.

In primo piano anche diversi anelli: Beato tra le donne, in argento con zircone cuore e Santorini, anello, con fusion stone sia in azzurro che in verde. Mabina, azienda milanese non punta solo sulla qualità ma anche sui dettagli bijoux per giocare con lo stile, divertire e divertirsi, immaginare giochi creativi da combinare con i look preferiti. Mabina è un marchio easy-going, capace di fare la differenza. Da donare e, perché no, da donarsi.

Tutta l’affidabilità del Made in Italy per Mabina Spa fondata nel 1999 da una famiglia di gioiellieri da tre generazioni. Uno stile essenziale e contemporaneo in grado di raggiungere coloro che fanno degli accessori il loro punto di forza.

Mirko Di Meo