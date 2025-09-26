Luisa Beccaria e Giada. Due sguardi diversi un unico cuore

Il filo sottile della femminilità più sofisticata percorre le passerelle di Giada (foto in basso a sinistra) e Luisa Beccaria (foto in basso a destra), unite da un destino floreale che è insieme poesia e rigore. "La delicatezza non è debolezza ma forza che si nasconde", scriveva Rilke: un pensiero che sembra il manifesto di entrambe le collezioni.

Giada sceglie la peonia, fiore della stagione, per raccontare una pulizia di forme e di spirito. La collezione lavora su architetture sartoriali e materiali preziosi, ma è la leggerezza a guidare il disegno: ricami di peonie stilizzate su seta e georgette trasparenti, contornati da fili di rafia luminescente che creano un gioco di lucido e opaco, arricchiti da frange e da ricami di vetro a effetto degradé. I verdi della natura dialogano con il bianco e nero, cifra estetica della maison, in un equilibrio che trasforma la semplicità in raffinatezza assoluta.

Luisa Beccaria firma invece Soul in Bloom – Atelier d’Été, un sogno luminoso che celebra la rinascita. La palette racconta un giardino mediterraneo: celeste, rosa cipria, giallo sole, verde erba e tocchi di notte stellata. I tessuti – organze, tulle, moiré cangianti – danno corpo ad abiti sirena morbidi, long dress bianchi come gelsomini, tuniche intarsiate di fiori. La couture si fa pittura, con stampe che oscillano tra reale e astratto, tra visione e memoria.

Due sguardi diversi, un unico cuore: la donna come fiore, fragile solo in apparenza, ma capace di rivelare nella sua delicatezza la forza segreta della bellezza.

Nicole Fouquè