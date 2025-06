Luis Figo con Lozza. Una capsule collection per l’uomo moderno

La collezione spring/summer 2026 firmata LF Luís Figo rappresenta il perfetto equilibrio tra performance e stile, pensata per l’uomo moderno che sa come conciliare dinamismo ed eleganza. I capi, realizzati con materiali di alta qualità come jersey, cotoni, denim, lini, lane contaminate con lino e cashmere, si distinguono per un design dall’eleganza rilassata e attitudine sportiva. Ogni pezzo è progettato per adattarsi alla vita di un uomo cosmopolita, che si muove tra resort e metropoli internazionali, senza rinunciare a comfort e raffinatezza. La palette colori si inserisce in ogni contesto: dai paesaggi urbani alle atmosfere dei campi da golf.

Ogni collezione LF Luís Figo riflette una visione contemporanea, in cui la funzionalità si sposa con un appeal sofisticato e versatile. In linea con questa filosofia, LF Luís Figo annuncia una collaborazione con Lozza, "Marchio Storico di interesse Nazionale" e simbolo dell’eleganza eyewear Made in Italy. Dall’incontro tra la leggenda del calcio e Pallone d’Oro 2000 e un’icona dello stile italiano nasce la capsule collection Lozza x LF Luís Figo: una sintesi perfetta tra heritage e innovazione, eleganza senza tempo e stile sportivo. Una collezione di occhiali che unisce due mondi apparentemente distanti, ma accomunati dalla passione per l’eccellenza e dalla cura maniacale per i dettagli.

Nato nel 2023 dalla collaborazione tra Luís Figo, ex fuoriclasse del calcio internazionale e icona di stile, e l’imprenditore Gandolfo Albanese, LF Luís Figo si è rapidamente affermato come una delle tendenze emergenti nel menswear moderno. Per Pitti Uomo 108, Figo e Albanese saranno presenti per raccontare la storia di un successo che va oltre il calcio, portando lo sport nel lifestyle.