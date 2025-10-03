Look destrutturati ironia e autenticità

Nel buio di una metropolitana abbandonata, trasformata

in passerella per un giorno, Simon Cracker ha scelto di raccontare la sua nuova storia. La capsule ’Punkindness Forever’ ha debuttato alla Milano Moda Donna 2025 in un’atmosfera sospesa e underground, specchio perfetto della sua estetica irriverente.

Tra luci fredde e muri scrostati hanno preso vita capi oversize destrutturati, abiti upcycled, layering sorprendenti e scritte che rivendicano un punk gentile, fatto di ironia e autenticità.

È la prima collezione d

opo lo scioglimento del duo con Filippo Biraghi e porta

in sé la forza di un nuovo inizio, nato dal desiderio di condividere energia creativa con la crew e con

la comunità che

circonda il marchio.

Non una sfilata convenzionale, ma un atto di gratitudine, un rituale corale che conferma

la vocazione di Cracker: trasformare la moda in linguaggio libero,

inclusivo e inaspettato,

capace di trovare bellezza anche nel difetto.

La “family” Cracker cresce così, legata non dal sangue

ma dalle idee.

