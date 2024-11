L’omniscente Merlino alla tavola dei cavalieri

L’incantesimo è stato lanciato, inizia una nuova avventura. L’iconica collezione ’Knights of the Round Table’ di Roger Dubuis presenta la sua ultima creazione, un segnatempo dedicato a un personaggio il cui nome è indissolubilmente legato alla leggenda e alla tradizione arturiana: Mago Merlino. Ecco dunque il nuovo ’Knights of the Round Table: the Omniscient Merlin’.

Parte della famosa collezione della Maison, questo nuovo capitolo attinge all’immortale storia di Merlino con un magnifico quadrante che evoca la visione di un paesaggio mozzafiato, sorvegliato da una cerchia di valorosi guerrieri. Attraverso la lunetta in vetro zaffiro è possibile scrutare il mondo dei cavalieri, ammirandoli da ogni angolazione possibile, e assistere al gioco di luci e ombre prodotto dalle 56 colonne del quadrante.