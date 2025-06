Lavorazioni artigianali e stile senza tempo. L’estate di Valsport

La collezione spring/summer 2026 Valsport è un invito a vivere la quotidianità con stile, riscoprendo il valore dell’autenticità attraverso materiali pregiati, lavorazioni artigianali e uno spirito sempre attuale. Le sneakers diventano protagoniste di un guardaroba dinamico, con tomaie in camoscio, morbide nappe e pelli lavorate con tecniche speciali, che conferiscono tonalità e ’nuvolatura’. L’attenzione alla sostenibilità si conferma con il ritorno del nylon Vintage Recycled, impiegato nei modelli Magic Heritage e Start Heritage, insieme alle tele canvas della Magic Run Canvas.

La palette cromatica si apre con i toni neutri – bianco, beige, grigio, taupe – che esprimono sobrietà e freschezza, soprattutto nei modelli come Magic Soft. Accanto a questi, una gamma estiva luminosa e leggera: verde menta, sky blue, giallo, verde cedro ravvivano le proposte femminili Davis Shadow, Olimpia Soft e Start Nylon Vintage. Colori più decisi come bordeaux, blu e verde oliva impreziosiscono modelli come Olimpia Leather Suede, sottolineando una personalità più sofisticata.

In Davis Shadow la pelle viene ombreggiata a mano, creando un raffinato effetto sfumato sulla tomaia, mentre punti di colore intenso emergono nelle tele di Magic Run Echo, in Olimpia Ripstop e nella nuova Mitica, proposta in una brillante variante royal. Lo spirito femminile della collezione si racconta attraverso dettagli ricercati: backtab in vernice lucida su Olimpia Suede, tocchi specchiati in Start Heritage Nylon, pelli metallizzate in Olimpia Metal, inserti leopardati in Davis Animalier e Tournament Animalier.

La SS26 introduce interessanti novità. Il modello Tournament Nude riprende la suola iconica del modello Davis, ma si rinnova in una versione essenziale, realizzata in pregiata pelle di cervo sfoderata, pensata per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile. Ritorna anche un’icona del passato: Montreal, dal design rétro rivisitato, è disponibile in suede o in nylon bianco con inserti in suede, per uno stile rilassato e metropolitano.

Dall’archivio Valsport arrivano anche due nuovi modelli dedicati alla donna. Mitica, con il suo design rétro e asimmetrico, è realizzata in suede e nylon dall’aspetto vissuto. Epica, invece, è morbida e leggera, in pelle di montone lavato, arricchita dal boomerang metallizzato in tonalità fresche e luminose. Inoltre, il progetto Rework presentato con la SS25, continuerà il suo percorso anche per questa stagione, con una limited edition dedicata.