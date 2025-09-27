L’arte della seduzione. Il desiderio sfuggente, la grazia del romanticismo

Milano si pone la domanda più attuale e più scomoda: ci vestiamo ancora per sedurre o no? Le passerelle per la primavera-estate 2026 rispondono con quattro visioni distinte, tutte intrecciate da un enigma universale: il desiderio non si è spento, ma si fa sempre più sfuggente, come un profumo leggero nell’aria. Tod’s, sotto la guida di Matteo Tamburini, trasforma in abiti la grazia silenziosa e l’erotismo sofisticato tipici delle fotografie di fine estate di Claude Nori. Pellami sottili come seta, capaci di librarsi nel vento come vele leggere, rivestono giacche sahariane e linee fluide che disegnano una passionalità aristocratica mai ostentata. Nel Padiglione d’Arte Contemporanea, la palette si accende di tramonti e terre bruciate, si illumina d’oro zafferano, si addolcisce nella carezza impalpabile del “Pashmy”, uno speciale pellame vellutato, e nelle trame leggere della nappa traforata. Il trench custodisce dettagli segreti che si rivelano solo a sguardi attenti. Le righe, sinonimo di estate, si intrecciano in pelle su tessuti eterei.

Il mocassino “Gommino” lascia intravedere il piede, mentre le borse si fanno complici: la Di Bag Folio si apre con intarsi che ondeggiano come onde; la T Timeless si slancia verso l’alto, costellata da forature che creano trame grafiche; la Wave Bag reinterpreta i codici dell’alta pelletteria italiana. La vera forza di questa collezione sta nella semplicità solo apparente, frutto di un pensiero sofisticato: sono creazioni intessute di raffinatezza discreta e sicurezza silenziosa.

Sportmax, nei laboratori di restauro che sorgono sopra i Frigoriferi Milanesi, ospita un antico telescopio, da decenni in attesa di essere restaurato, a sottolineare un bisogno di prospettiva, di gioia e leggerezza. Risponde alla domanda iniziale con la grazia della sottrazione, facendo della leggerezza una struttura di seduzione calibrata: trasparenze che non si concedono mai fino in fondo, spacchi che aprono varchi d’aria più che ostentazioni. Un lusso discreto che gioca con l’immaginazione, un rigore che invita a percepire il corpo come forziere e non involucro. Sovrapposizioni di tessuti trasparenti, decorate da motivi botanici ispirati a schizzi realizzati con make-up giapponese, rossetti e smalti, danno vita a effetti ottici che seguono i movimenti del corpo. In parallelo, fiori in pelle, plasmati a mano, impreziosiscono top scultorei dal design tridimensionale e dal taglio allacciato al collo.

Il racconto continua con Marco Rambaldi, che porta in passerella un romanticismo artigianale che sa essere rivoluzionario. Il crochet diventa vero e proprio linguaggio d’amore: cardigan lavorati a mano, abiti e top nati da centrini vintage rinnovano la tradizione brillando di bagliori inediti. Sulle t-shirt, slogan come “Ci vediamo domani, gli altri giorni ci immaginiamo“ è una promessa di futuro; “Rambaldi is for Libertine“ è un motto birichino dedicato a cuori liberi e ribelli. Romanticismo e tumulto convivono, invitandoci a indossare creatività sincera e a trovare, come in una Settimana Enigmistica, la soluzione personale: un gioco di puntini da unire.

Con Elisabetta Franchi il racconto raggiunge toni monumentali. La scelta di Palazzo Acerbi, la leggendaria Casa del Diavolo, non è solo uno sfondo di prestigio, ma un atto simbolico: la conquista di uno spazio carico di mistero. La donna Franchi è magnetica, autonoma, capace di guidare e dominare la scena. Le silhouette scolpiscono senza irrigidire: frange leggere, organza impalpabile che apre volumi aerei, drappeggi languidi. I blazer marcano spalle decise, i trench oversize avvolgono come armature sensuali, mentre la maglieria diventa una seconda pelle. La palette alterna nero e cipria a toni di cacao e grigio, mentre le borse morbide e i maxi-bracciali metallici definiscono un gesto di carattere, più che ornamento. Tra questi poli, si muove oggi la moda: la sottrazione come seduzione sussurrata, l’esibizione come seduzione manifesta. Due estremi che si completano in un equilibrio sottile.

Il debutto di Dario Vitale come direttore creativo da Versace conferma questo dualismo tra voglia di piacere e insieme di piacersi con abiti che, attraverso un video, ritrovano i fondamenti dell’estetica di Gianni in veste, (è il caso di dirlo), più sottotono: Vitale lo aveva già fatto vestendo più che castamente ma in un aderentissimo abito couture Julia Roberts sul red carpet di Venezia. La vera eleganza, oggi più che mai, nasce dall’arte del bilanciamento, dall’esplorazione di un desiderio che si rivela, si nasconde, si reinventa.