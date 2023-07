L'abito estivo perfetto per ognuna: ecco come trovarlo

Fantasie floreali o unica tinta. Tonalità accese, dal fucsia all'arancione, pastello, terrose o neutre. Lunghi, corti o midi, ampi e fluidi o stretch, fra paillettes e spille floreali. Qual è l'abito estivo “giusto” per ognuna? Sinonimo di freschezza e rilassatezza, è un capo irrinunciabile quando le temperature si alzano e le serate all'aperto fanno crescere la voglia di un certo romanticismo. Potremmo passare in rassegna le varie tipologie di fisicità e associarle alle silhouette degli abiti più adatta. Ma non lo faremo. Qui vi racconteremo un'altra storia...

L'abito giusto racconta qualcosa di noi

Potremmo, per esempio, dirvi che se si ha il busto più esile rispetto ai fianchi gli abiti con linea ad “A” sono perfetti, che bisogna esaltare il punto vita e la scollatura, o che gli abiti avvolgenti stanno bene su chi ha un corpo “a clessidra”. O, ancora, che se si hanno i fianchi più stretti delle spalle, le gonne che danno volume saranno perfette; mentre per i corpi “morbidi” o a mela vanno benissimo scollature profonde, gonne a ruota e abitini corti. Ma è davvero questa la ricetta per il vestito che ci dona di più? Il vecchio adagio che “l'abito non fa il monaco” è stato smentito già da tempo dalla psicologia, perché non soltanto l'abbigliamento influenza l'umore e l'atteggiamento “nel mondo”, ma, soprattutto, racconta qualcosa di noi. Probabilmente l'abito estivo perfetto è quello che fa sentire chi lo indossa a proprio agio, nei movimenti e che magari aggiunge un po' di buonumore, sintonizzandolo con le energie positive dell'estate, della pelle baciata dal sole, del canto delle cicale e delle serate in giardino. L'abito perfetto è, insomma, quello che aiuta a esprimere la versione più solare, più spensierata e più rilassata di sé.

A ognuna il suo abito, al di là delle forme...

Anche le tendenze moda, in questo senso, lasciano un po' il tempo che trovano. Perché se entrando in un negozio il nostro sguardo viene catturato da un abito, tanto da afferrarlo e correre in camerino a provarlo e, davanti allo specchio, sorridere: ebbene, quell'abito deve essere vostro. Non importano le forme del corpo e le teorie del colore, quel che conta è che in quell'abito ci si senta se stesse, che, tra le pieghe di quel tessuto leggero e la morbidezza della linea, per esempio, venga narrato qualcosa di sé. Magari si tratta di un abito con le maniche a sbuffo o dai colori vivaci, e allora probabilmente in quel momento della vita, o sempre, un certo romanticismo poetico ha la meglio sulle altre sfumature del vostro carattere. Probabilmente avete anche una vasta collezione di occhiali da sole e di sandali bassi di tendenza (le friulane?) e siete l'anima di ogni picnic. Se, invece, si viene conquistati da un maxiabito ampio e arioso, magari a maniche lunghe, allora probabilmente avete indosso l'energia giusta per fare le protagoniste della scena sociale, che vi si sentite in grado di stare al passo con qualunque sia l'atmosfera del momento e che avete voglia di cene all'aperto (e che sceglierete uno spritz Aperol come drink). Un abito aderente e svasato conquisterà, invece, le donne che hanno un'idea di estate più nostalgica, che non escono mai di casa senza un profumo, che adorano le borse a secchiello e segretamente credono che Saint-Tropez sia la loro casa spirituale (anche se non ci sono mai state). Se il vostro desiderio, poi, gira attorno a un abito bianco, magari di un cotone a pois svizzero o di pizzo sangallo, siete amanti della luce del giorno, se nero, invece, per voi le serate sono la parte migliore dell’estate. Se floreale, adorate l'ora “d'oro” tra il giorno e la notte. Lo chemisier è l'abito estivo favorito dalle donne per le quali, in effetti, l'estate non è la stagione preferita per vestirsi e che saranno felici quando l'autunno farà capolino e potranno indossare di nuovo le maglie e gli stivali al ginocchio. Fino ad allora si affideranno a camicie fresche. E se, infine, l'abito T-shirt è quello che più vi si addice, avete voglia di raccontare che siete persone rilassate, che prendete le cose per come arrivano e che lo stile “girly” non è decisamente il vostro.

… e del “formale”...

L'unico punto fermo, probabilmente, è che l'abito estivo perfetto non è troppo formale: deve funzionare anche con un paio di espadrillas o con i piedi nudi, per intenderci e, come abbiamo visto, non dovrebbe essere troppo trendy, perché è come una sorta di lettera d'amore all'ideale platonico dell'estate, piuttosto che all'estate 2023 o a qualsiasi altra stagione della moda. Non esiste, quindi, un abito estivo dalla linea e dal colore perfetto, ma esiste l'abito che rende felice chi lo indossa, il che significa che quel vestito estivo è perfetto se racconta al mondo qualcosa di chi si è.