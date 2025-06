La Torneo Canvas si rinnova per celebrare i 20 anni del brand

Il brand fiorentino D.A.T.E. che unisce stile urbano e innovazione, è protagonista a Pitti 108, all’interno del padiglione Superstyling, dove svela la sua collezione per la primavera estate 2026. Tra le novità, spicca la Torneo Canvas, una versione rinnovata dell’iconica sneaker che continua a distinguersi per il suo stile unico. Questa nuova interpretazione si arricchisce di un elegante tessuto, conferendo un aspetto contemporaneo e accattivante a un modello che ha segnato la storia del brand. La Torneo Canvas è solo una delle novità della collezione, che include sneakers e abbigliamento dal design innovativo. L’occasione del 20° anniversario di D.A.T.E., che sarà celebrato durante Pitti, rappresenta un importante traguardo per il brand, sempre alla ricerca di nuove soluzioni stilistiche e materiali all’avanguardia.

D.A.T.E., nato nel 2005 e il cui acronimo cela i nomi dei 4 fondatori - Damiano, Alessandro, Tommaso, Emiliano-, è un brand di sneakers create con passione e curate in ogni dettaglio che racchiudono, nella loro essenza, una storia di autenticità, dinamismo e stile contemporaneo. Continua ricerca e perfetto connubio tra design, materiali e funzionalità hanno dato vita, nel tempo, a collezioni identitarie, capaci di seguire le tendenze senza snaturarsi e attente alla sostenibilità e a quei valori traslati dal distretto produttivo toscano, cuore dell’eccellenza calzaturiera italiana, da cui proviene il brand. Forte di un fatturato di 20 mln di euro, D.A.T.E. può contare su una distribuzione capillare in oltre 950 multimarca in tutto il mondo e su 3 monomarca (Milano, Firenze, Roma) che costituiscono il centro ideale della progressiva espansione del marchio.