La nuova campagna ’Scoprire se stessi’

Il nuovo spot Kidult per il periodo natalizio è firmato da Lorenzo Crespi, creativo con ventennale esperienza in agenzie italiane e internazionali.

La campagna racconta Kidult come l’indiscusso interprete delle emozioni e ne valorizza la personalità più spiccatamente trendy, mostrando l’offerta oggi rinnovata dalla presenza di tre collezioni: Life Collection, che ne ha segnato l’esordio, caratterizzata dai bangle con messaggi e contenuti celebrativi, cui si è aggiunta By You Collection, che consente di personalizzare i gioielli, e infine la nuova Style Collection, con design di tendenza.

“Non c’è emozione più grande di quando scopri un lato nuovo di te” è il concept della campagna integrata. Come

una caratteristica che non sapevamo di avere, un piccolo talento che non avevamo ancora intercettato.