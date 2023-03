La narrazione dei prodotti beauty sempre più nel segno dell'inclusività

Amy Schumer in una scena del film “Come ti divento bella!”

In una deliziosa commedia del 2018 Amy Schumer interpreta una giovane che vive a New York e lavora per una compagnia di cosmetici. In questo contesto l'aspetto fisico è certamente importante, ma Amy non è la classica bellona, alta e magra. Lei è piuttosto formosa e la sua evidente e bassissima autostima le fa sognare di essere, un giorno, quasi per magia, bellissima. E siccome siamo al cinema le magie possono accadere, ma non in questo caso. Dopo una caduta, Amy si convince di avere subito una trasformazione (magica) per cui, guardandosi allo specchio, vede una versione di sé che, finalmente, rispecchia i "canoni" di bellezza delle riviste. In realtà fisicamente non è cambiato nulla, ma questo lei non lo sa (ancora) e, convinta di essere bellissima, assume tutto un altro atteggiamento nei confronti della vita. E la vita le risponde positivamente. Se non lo avete visto il film è tutt'altro che banale e la dice lunga in tema di inclusività. Era il 2018 e “Come ti divento bella!” è il titolo della commedia, in una traduzione italiana, che, come spesso accade, tradisce un po' la forza di quello originale: “I Feel Pretty”, letteralmente “Mi sento carina”. Ecco, forse questo...