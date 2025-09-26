La lingua del cuore si intreccia alle borse di Benedetta

Intrecciare significa unire fili, storie, vite. Da qui nasce la nuova collezione di Benedetta Bruzziches, che non conosce stagionalità e trasforma la borsa in un oggetto capace di custodire segreti nel tempo. Il ritorno all’intreccio è insieme personale e creativo: un viaggio alle origini, in India, dove Benedetta scoprì il valore dell’artigianato circondata da donne che intrecciavano parlando solo tamil. "Non condividevamo la lingua, ma ci capivamo con le mani, nel ritmo del lavoro" racconta.

Oggi quell’esperienza rinasce in una nuova lavorazione in pelle, novità assoluta, che rende ogni pezzo un gioiello vivo. "Ogni borsa nasce con un nome perché per me è una creatura, una storia incarnata". Non accessori ma talismani, in cui si intrecciano concretezza e poesia, femminile e comunità, radici e futuro. Una ricerca che completa il percorso di Benedetta, già celebrata per le sue borse a rete metallica, icone dei red carpet internazionali e ora affiancate da creazioni che superano il tempo della moda per entrare in quello dell’anima.