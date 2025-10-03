La collezione per i 40 anni. Un’eleganza senza eccessi

Si diventa grandi mantenendo la freschezza e la visione contemporanea che accompagna le donne passo dopo passo.

Clips festeggia i suoi primi quarant’anni con una collezione Primavera Estate 2026 che ribadisce l’essenza del marchio: eleganza femminile senza eccessi, capace di attraversare mode e stagioni rimanendo fedele a se stessa. Il brand emiliano, nato sotto il segno della raffinatezza sartoriale, reinterpreta da alcuni abiti iconici del suo archivio e li affianca a creazioni pensate per il presente, in un dialogo costante tra passato e futuro.

Così i blazer dal taglio netto convivono con abiti leggeri illuminati da paillettes, mentre il denim scuro si veste di fluidità e di inserti preziosi. Le tonalità spaziano dal butter yellow al rosa quarzo, dal pervinca al salmone intenso, fino al nero intramontabile che Clips reimmagina in versione summer-ready. Non mancano le amate stampe floreali e pattern macro, capaci di evocare un giardino vibrante. Con questa collezione l’azienda conferma il proprio DNA: sobria ma sofisticata, riconoscibile e al tempo stesso attuale, sempre fedele a una misura dell’eleganza che è diventata la sua firma.

