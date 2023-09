La beauty routine dopo l'estate: il prodotto adatto a ogni tipo di pelle

Al rientro in città dopo le vacanze la pelle, esposta al sole, ha bisogno di trattamenti specifici che possano aiutarla a rinnovarsi preparandosi all'autunno. Purificare, ridare splendore, idratare e nutrire sono le parole chiave. Ottimi punti di (ri)partenza sono sicuramente una pulizia del viso professionale e un peeling delicato o biorivitalizzante da un medico estetico. I trattamenti tradizionali con il vapore sono i più adatti a chi ha soprattutto l'esigenza di purificare, mentre se si desidera un trattamento ossigenante e ricostituente e magari antietà si potrà optare per i trattamenti con i macchinari, rivolgendosi sempre a istituti di bellezza professionali e stando alla larga dalle offerte facili e low cost, come l'Hydrafacial, pulizia delicata e idratante che unisce esfoliazione e veicolazione di attivi antiossidanti, e l'ossigenoterapia, trattamento estetico che aiuta a mantenere la pelle tonica, compatta, elastica e giovane favorendo il metabolismo cutaneo. L'ideale sarebbe fare seguire alla pulizia il trattamento schiarente e illuminante, più adatto alla propria pelle, che ridoni al viso luminosità e splendore.

La beauty routine a casa: si comincia dalla detersione e dal peeling

La cura di sé al rientro dalle ferie estive è costituita da una buona beauty routine, capace di curare e coccolare la pelle. La detersione è il primo fondamentale passaggio. Trattamento quotidiano essenziale, il detergente deve essere scelto a seconda delle esigenze personali. L'idratazione resta fondamentale per tutti, perché la quantità di olio naturale prodotto dalla nostra pelle tende a diminuire quando il clima diventa più fresco. Per le pelli secche o anche miste le formulazioni in olio sono perfette, come “A.D. Lipid-Replenishing Cleansing Oil di Avène o il burro fondente Melting Balm Cleanser di Byoma, che elimina il trucco e lo sporco, proteggendo la barriera cutanea, lasciando il viso perfettamente pulito, morbido e confortato. Chi ha la pelle grassa o impura e in estate ha usato prodotti schiumogeni dovrà optare, adesso, per formulazioni più delicate, che pur sciogliendo le impurità possa dare nutrimento, come il Ginger Turmeric Cleansing Balm di True Botanicals, balsamo detergente che leviga, lenisce e dona una delicata lucentezza anche ai tipi di pelle più sensibili o The Gentle Micellar Antioxidant Cleanser di The Outset, acqua micellare delicata studiata per purificare e nutrire la pelle. Facile da trovare e ottimo anche il Detergente crema-schiuma idratante di CeraVe. La detersione quotidiana andrebbe accompagnata un paio di volte a settimana da peeling delicati e maschere viso purificanti come AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution di The Ordinary o l'amatissimo Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant di Paula's Choice, formula non abrasiva, arricchita con acido salicilico BHA per rimuovere le cellule morte della pelle. Chi ha la pelle più impura dovrebbe provare il trattamento viso notturno a base di acido glicolico e fenomenale peeling liquido "sleep in" senza risciacquo, ormai best seller, Liquid Gold di Alpha-H. La varietà di proposte sul mercato, comunque, è ampia e, fortunatamente, sempre più variegata e farsi consigliare da un professionista può tornare molto utile.

Si continua con il tonico, il siero e la crema idratante

Se ogni pelle ha le sue specifiche esigenze, i passaggi della beauty routine, valgono, invece per tutti. Alla pulizia deve sempre seguire il tonico, che ripristina l'acidità della pelle e rimuove eventuali residui di calcare dell'acqua. Può essere idratante, come il Ceramidin Skin Barrier Serum Toner della linea coreana Dr. Giart +, a base di ceramidi, pantenolo (o vitamina B5), o rinfrescante come il nuovissimo rinfrescante Living Sea Cleansing Tonic, con estratti di papaia, frutti di mare ed estratti di cachi con effetto rivitalizzante, di Then I Met You, marchio di skincare ispirato al valore culturale coreano del jeong, fondato da Charlotte Cho, imprenditrice americana, con l'idea i coltivare connessioni più sostanziali tra le persone e i loro rituali di cura della pelle. All'applicazione del tonico deve seguire quella del siero. Qui il ventaglio di opzioni si fa più che mai ampio con prodotti che rispondono a ogni più specifica esigenza. In buona sostanza il siero è chiamato a nutrire gli strati più profondi della pelle: può essere purificante, anti età, tonificante, schiarente. Insomma uno per ogni desiderio ed è possibile anche combinarne tra loro più di uno, magari utilizzandone uno per il giorno e uno per la notte. Tra i più amati ed efficaci per idratare e prevenire o correggere le piccole rughe ci sono quelli a base di acido ialuronico, viatamina C o resvetrolo, potente antiossidante, come il siero multitasking di Sunday Riley B3 Nice Serum che contiene anche un 10% di niacinamide, che migliora l'aspetto delle macchie scure e minimizzare l'aspetto dei pori, il Retinol Serum di Augustinus Bader, la cui speciale formulazione riduce l'aspetto di linee e rughe profonde, nonché di macchie e pigmentazione. Tra i migliori sieri da utilizzare la sera/notte resta uno dei più amato dalle celebrità di tuto il mondo il Luna Sleeping - Night Oil di Sunday Riley. L'ultimo passaggio vede protagonista la crema idratante. Fra le novità da provare ci sono Squalane and Vitamin C Rose Moisturiser di Biossance, formula innovativa che illumina e nutre istantaneamente la pelle e la protegge dall'inquinamento, a base di vitamina C e scorza di limone fermentata; l'anti età Rénergie - Rénergie di Lancôme, per un effetto lifting che rende la pelle compatta e omogenea; Boost It Up di Hey honey, crema idratante a base di miele e acido ialuronico, i cui ingredienti sono funzionali, rispettosi della nostra pelle e dell’ambiente. O, ancora, Blue Diamond Supercream Omorovicza - casa cosmetica che sfrutta le proprietà curative delle acque termali di Budapest -, che è una crema di altissima qualità e molto pregiata (e anche costosa) che idrata intensamente per un effetto duraturo di morbidezza, setosità e luminosità. Il rituale di bellezza quotidiano va concluso con l'immancabile contorno occhi. Qui la scelta sarà dettata dal gusto personale, perché se sul viso ognuno ha il proprio tipo di pelle, il contorno occhi ha sempre bisogno di nutrizione e idratazione. Tra le novità da provare Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream di Shiseido o Resurrection Radiance Eye Cream di True Botanicals.