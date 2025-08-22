Kontatto style. Luce d’inverno tra maglieria e dettagli iconici

Da trent’anni il nome Kontatto non è solo un marchio, ma anche una promessa: creare moda “con tatto”, curando i dettagli e la qualità, e mantenere un costante “contatto” con le donne, interpretandone desideri e stile di vita. Per questo importante anniversario, il brand bolognese celebra la sua storia con la nuova collezione “Winter Light”, un omaggio ai capi che hanno segnato il suo percorso di crescita: la maglieria e i completi giacca-pantalone.

"Quest’anno festeggiamo i 30 anni di Kontatto e volevamo farlo restando fedeli ai nostri punti fermi – racconta Federico Ballandi, titolare del brand–. La maglieria è da sempre il nostro fiore all’occhiello, il cuore dell’azienda. In questa collezione abbiamo scelto filati innovativi e preziosi, come la pura lana al 100%, lavorati con tecniche originali che danno un tocco contemporaneo anche ai pezzi più iconici".

Il nome “Winter Light” non è casuale. "Volevamo trasmettere l’idea di una luce delicata, quella che scalda e illumina anche le giornate più fredde – prosegue Ballandi – Tutto è pensato per unire leggerezza ed eleganza, senza rinunciare al comfort".

Il total knitwear look è uno dei protagonisti. "Amiamo proporre abbinamenti stratificati, dai caldi abiti ai cardigan avvolgenti fino ai pull dalle texture vintage arricchiti da motivi jacquard. Il capo simbolo? Il maxi cardigan oversize: versatile, caldo e con quella morbidezza che si porta con disinvoltura", aggiunge Ballandi.

Accanto alla maglieria, resta centrale il tailleur. "Per noi il completo giacca e pantalone è un evergreen, ma in “Winter Light” lo abbiamo rivisitato con un mix di tessuti tradizionali e texture innovative. Il risultato è un capo sofisticato e contemporaneo, perfetto con cappotti avvolgenti per un gioco armonioso di proporzioni".

Non manca la pelliccia, uno degli outerwear preferiti dalle clienti. "L’abbiamo resa ancora più esclusiva con dettagli come la fodera personalizzata con il logo. È un perfetto equilibrio tra heritage e modernità".

Il colore di stagione? Il bordeaux, in tutte le sue sfumature. "È un rosso scuro e vibrante, protagonista nei total look, nell’outerwear e negli accessori. Lo abbiniamo a grigio e verde olio per un carattere deciso, oppure a rosa e toni caldi come avorio e beige per un effetto più romantico".

La collezione è già stata accolta con entusiasmo durante la campagna vendite ai buyer spiega il titolare: "Abbiamo percepito subito un’ottima risposta, gli ordini arriveranno ad agosto e siamo convinti che il capo Kontatto di questa stagione sarà davvero il capo da avere nell’armadio: un pezzo che rappresenta al meglio il nostro stile, riconoscibile e trasversale, capace di piacere a clienti di età e gusti diversi".

Gli accessori completano il quadro con borse e cinture in pelle lavorata, dettagli metallici luminosi e finiture ricercate, perfette per valorizzare sia la maglieria che i capispalla.

E per celebrare degnamente i 30 anni del brand, qualcosa bolle già in pentola. "Stiamo preparando un momento speciale, un evento celebrativo che racconterà il nostro percorso e la nostra identità – anticipa Ballandi–. Sarà un’occasione per ringraziare chi ha creduto in Kontatto fin dall’inizio e per condividere con tutti il nostro entusiasmo per il futuro".