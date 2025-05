King Seiko Vanac. Il ritorno di un’icona con meccanica top

Da quando è stata fondato, nel 1881, Seiko è sempre stato fedele ai due concetti racchiusi nel suo nome – che in giapponese significa precisione e successo – e alla sua città d’origine, Tokyo. A ribadirlo, King Seiko Vanac, una linea di segnatempo dal forte contenuto di design nata negli anni ’70 che oggi ritorna in collezione con modelli inediti dall’estetica sportiva e rinnovata ispirata alla vista della metropoli nipponica.

Estremamente virile per le linee dalla spigolosità forte e dinamica che lo fa sembrare ricavato da un blocco di metallo ma al tempo stesso elegante, Vanac si avvale di un bracciale di nuova concezione con maglie a specchio e satinate e di un quadrante personalizzato da un motivo a righe orizzontali con indici che occupano uno spazio circolare dedicato, integrato nella sua superficie.

L’indice delle ore 12 e il contrappeso della lancetta dei secondi riproducono la silhouette della lettera ’V’, simbolo distintivo della serie e del suo nome. Un fondello in vetro zaffiro poi, presente per la prima volta in un orologio King Seiko, rivela la rifinitura del nuovo movimento, il Calibro 8L45, l’apice dei movimenti orologieri meccanici di Seiko, che offre una riserva di marcia di 72 ore, una precisione di +10/ -5 secondi al giorno ed è stato progettato per garantire la resistenza e le performance richieste dai movimenti che alimentano gli orologi sportivi meccanici moderni.

La nuova serie è proposta con quadranti nei toni del viola, del blu navy e dell’argento ispirati all’orizzonte di Tokyo in un momento diverso della giornata. Queste nuove creazioni si uniranno alla collezione King Seiko e saranno disponibili da luglio 2025. Accanto, anche un orologio in edizione limitata e uno in esclusiva per le Boutique Seiko.