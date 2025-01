Jordanluca, nozze in passerella per i due stilisti: il fatidico “sì” e l’altare allestito nella sala defilè

Milano, 18 gennaio 2025 – Nozze in passerella (pare proprio siano state vere) nella seconda giornata delle sfilate milanesi per la moda maschile, con tanto di bacio finale tra i due stilisti Jordan Bowen e Luca Marchetto che nel 2018 hanno creato il brand Jordanluca.

Il bacio tra i due stilisti, Jordan Bowen e Luca Marchetto, suggella il matrimonio in passerella

Alla fine del defilè arriva la torta di panna bianca a sei pia ni mentre sulla scena i due stilisti ascoltano con devozione le parole e le richieste di promessa per il sì dell’amica londinese Arabella che di mestiere celebra nozze e funerali. Molto all’americana la cerimonia con grida e applausi di fans finali e i genitori dei due stilisti, mamma e papà per Luca e mamma per Jordan prima sfilano tra i modelli e alla fine li accompagnano all’altare -pedana nella stanza del defilè per lo scambio degli anelli e il rito delle nozze.

Mai finora si era visto nulla di simile al mondo di queste nozze del fashion, tenere e divertenti, che rompono ben più di un tabù anche nel mondo ormai liberato del fashion.

Si tratta del primo matrimonio celebrato in occasione di una settimana della moda e il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa, commenta: “E’ stato un emozionante momento di celebrazione dell’amore che ha visto Jordan e Luca scegliere Milano e la fashion week per celebrare insieme alla community della moda la loro unione”.