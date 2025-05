Il tempo delle dive. Orologi da leggenda

Al ’Watches and Wonders 2025 di Ginevra – l’evento più atteso nel mondo dell’orologeria – le grandi maison hanno messo in vetrina novità che fondono innovazione e passato. Alcuni modelli reinterpretano magistralmente dettagli vintage, rifacendosi all’eleganza delle dive del secolo scorso. Donne iconiche che hanno trasformato un oggetto funzionale in un manifesto di gusto personale, indipendenza e stile.

Grace Kelly, star di Hollywood e poi sposa del principe Ranieri di Monaco, era l’emblema di un’eleganza sobria. La sua scelta in fatto di segnatempo ricadde su modelli firmati Cartier. Tra i preferiti, il Cartier Tank, con la cassa rettangolare ispirata ai cingoli dei carri armati francesi della Grande Guerra. Un orologio rigoroso e lineare, incredibilmente femminile al polso dell’attrice assurta al rango di principessa.

Se Grace divenne un simbolo del minimalismo, Elizabeth Taylor adottò, al contrario, l’opulenza come tratto distintivo. La diva dagli occhi viola, indimenticata Cleopatra sul Grande Schermo, possedeva una collezione impressionante di orologi-gioiello, in particolare di Bulgari. Tra i modelli più iconici, il Serpenti, con bracciale tubolare avvolto al polso e cassa incastonata in una testa di rettile.

Il segnatempo amato da Audrey Hepburn era prevedibilmente più discreto, espressione della bellezza mai ostentata dell’interprete di ’Sabrina’. Il prediletto era il raffinato Omega Ladymatic, pensato per i polsi femminili. Negli anni ’50, Omega fu tra i primi brand a lanciare orologi meccanici destinati esclusivamente alle donne, senza ridurli a semplici gioielli. Un equilibrio perfetto per la Hepburn, sofisticata come poche anche in ballerine e trench.

Pochi sanno che Marilyn Monroe possedeva un Blancpain, un piccolo modello in platino e diamanti, regalo del campione di baseball Joe DiMaggio, suo marito per un breve periodo e, forse, unico uomo ad averla veramente amata. Ritrovato nel 2016 tra gli oggetti personali della diva, l’orologio reca l’incisione: ’To Marilyn, love Joe’. Brigitte Bardot è stata invece una delle prime donne a infrangere le regole, indossando orologi maschili. Preferiva casse ampie e design sportivi, come quelli della Rolex, in particolare il modello Daytona, all’epoca scelto principalmente dagli uomini. L’anticonformista attrice francese ne fece parte della sua eleganza boho-chic, contribuendo ad affermare una femminilità ribelle e libera da condizionamenti. Sophia Loren ha invece optato spesso per modelli Piaget e Patek Philippe, marchi che uniscono precisione svizzera e cura artigianale del dettaglio. Uno dei favoriti dalla più mediterranea delle dive è il Piaget cuff, orologio-gioiello integrato in una fascia d’oro martellato.

I modelli scelti dalle dive del passato raccontano quindi un modo di essere, incarnando ancora oggi l’essenza del desiderio perché lo stile, se autentico, può diventare eterno.