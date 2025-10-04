Il “nuovo“ Balenciaga reinventa l’antico: Pierpaolo Piccioli (al debutto) riscopre la leggerezza

Parigi – Nel buio, il battito di un cuore. Nell’aria, la struggente melodia di In this heart di Sineàd O’Connor. Inizia: a Cristóbal Balenciaga, Pierpaolo Piccioli dice di non voler rendere omaggio, ma fa molto di più. Ne applica il metodo. È questo il cuore del suo debutto: non un inchino nostalgico, un attraversamento. “Mi sento dove devo essere. È una riconciliazione. Siamo i nostri ricordi e tutto quello che c’è stato fa parte di quello che sarà. Partire da ciò che è stato e trasformarlo”.

Balenciaga

Il primo atto è stato andare negli archivi. Lì ha trovato la chiave: dietro la severità architettonica delle linee di Balenciaga, c’era la leggerezza inaudita per il suo tempo: “Un abito Dior pesava quasi nove chili, quello “sacco” di Cristóbal meno di uno. È stato questo il suo gesto rivoluzionario: togliere peso, fisico e simbolico, alle donne. Non solo liberarle dai corsetti, ma da una condizione di costrizione”.

La rilettura di Balenciaga

Piccioli rilegge Balenciaga come architetto dello spazio, capace di inserire tra tessuto e corpo un terzo elemento invisibile: l’aria. “Creò silhouette nuove lasciando che il corpo respirasse”. Anche il lavoro sul dritto filo – tagliare il tessuto in modo che segua la sua struttura naturale – diventa oggi modernissimo: costruire senza impalcature, lasciando che la stoffa si adatti da sé”.

Balenciaga

Così l’“abito a petali” del ’68, torna a parlare con forza, diventando bermuda in denim, a riconoscere il lascito estetico di Demna, suo predecessore. Da qui la ricerca tessile: come il gazar inventato da Cristóbal, un doppio filo che invece di aggiungere peso lo toglie, Piccioli lavora su stoffe che sono insieme forma e respiro. Ma la sua rivoluzione non è solo materiale. “La couture non è un abito da sera, è un approccio umano, è rapportarsi a un corpo reale”. Così una T-shirt, un jeans o una camicia bianca diventano frutto di ricerca. È la sua riconciliazione fra strada e atelier, fra quotidiano e assoluto.

La tavolozza cromatica attinge alle pietre preziose: viola ametista, verde chartreuse, nero ossidiana, rosso corallo, giallo topazio, che riflettono l’inclinazione di Piccioli per i colori, dove si innestano sperimentazioni materiche. Per esempio, le piume ingannano l’occhio: sono in lana o in nylon, simulano la leggerezza del marabù senza usare un pennuto. I volumi estremi abbondano ma con nuova disciplina: i giubbotti riprendono la linea “boule” introdotta nel 1957; i cappotti oversize fluttuano attorno al corpo, in linea con l’idea che togliere il superfluo sia il segreto dell’eleganza.

Dal walkman alla standing ovation

Anche l’invito alla sfilata lo anticipava: un vero walkman con una cassetta hi-fi, piccolo scherzo rétro, ma anche segno di ritorno alle radici. Un oggetto che costringe a premere “play”: azione fisica, non digitale, contro la leggerezza effimera dell’oggi. Piccioli torna all’essenziale: “L’umanità oggi è la cosa più rivoluzionaria. Rimettere le persone al centro cambia il processo creativo”. Alla fine, Pierpaolo Piccioli vince la sua scommessa. In pochi mesi infonde nuova vita in Balenciaga con levità e profondità politica, riannodando la maison al suo passato e proiettandola nel futuro. Una standing ovation lo accoglie: la sue è una rivoluzione silenziosa ma dirompente: gentile nei modi, radicale nella visione.

Il mondo equestre di Hermès

Hermès racconta ancora una volta la sua moda attraverso il mondo equestre. Una sella della Camargue negli archivi diventa il simbolo di un savoir-faire che si tramanda. La collezione reinterpreta questo patrimonio con fibbie e cinghie da sellaio, ma è il matelassage – imbottitura fitta che ricorda le trapunte provenzali– a dare volume e ritmo: giacche corte, gonne asimmetriche in lino trapuntato, cappotti imbrigliati da cinture e corsetti abiti fluidi e stampati.

Hermès

La cavallerizza non si lascia imbrigliare, inventa: trasforma un carré in top o collana, indossa corsetti su pantaloni da ciclista. E mentre la stampa “Méditerranée” ondeggia intorno ai corpi, Hermès celebra una stirpe di donne irriducibili, luminose, eterne.